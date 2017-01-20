 Kendi işimize bakarız – Fotomaç – 20 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Ocak 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Kendi işimize bakarız

    Kendi işimize bakarız
    Sarı-kırmızılı takımın hocası Riekerink, hafta sonunda ligde kritik maçlar oynanacağını belirterek, "F.Bahçe ile Başakşehir arasındaki maç elbette önemli. Ancak biz kendi işimize bakacağız. Karabük önünde puan kaybı yaşamak kesinlikle istemiyoruz. F.Bahçe ile Başakşehir berabere kalırsa 4 puan kaybederler" dedi. Riekerink, çift forvet oynamanın kendileri için opsiyon olduğunu ifade ederek, "Podolski oynarsa çift forvete dönebiliyoruz" şeklinde konuştu.
    1. 20 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kendi işimize bakarız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.