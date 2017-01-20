Kendi işimize bakarız

Sarı-kırmızılı takımın hocası Riekerink, hafta sonunda ligde kritik maçlar oynanacağını belirterek, "F.Bahçe ile Başakşehir arasındaki maç elbette önemli. Ancak biz kendi işimize bakacağız. Karabük önünde puan kaybı yaşamak kesinlikle istemiyoruz. F.Bahçe ile Başakşehir berabere kalırsa 4 puan kaybederler" dedi. Riekerink, çift forvet oynamanın kendileri için opsiyon olduğunu ifade ederek, "Podolski oynarsa çift forvete dönebiliyoruz" şeklinde konuştu.