Kendi işimize bakarız
Sarı-kırmızılı takımın hocası Riekerink, hafta sonunda ligde kritik maçlar oynanacağını belirterek, "F.Bahçe ile Başakşehir arasındaki maç elbette önemli. Ancak biz kendi işimize bakacağız. Karabük önünde puan kaybı yaşamak kesinlikle istemiyoruz. F.Bahçe ile Başakşehir berabere kalırsa 4 puan kaybederler" dedi. Riekerink, çift forvet oynamanın kendileri için opsiyon olduğunu ifade ederek, "Podolski oynarsa çift forvete dönebiliyoruz" şeklinde konuştu.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:19
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hayaller Sneijder
Toplam 12
Yorum
ua5454 selcuk ve burakın kendilerinin 5 kat buyuk egolarından olmasın o
- Rodallega Trabzonspor'da
Toplam 9
Yorum
erol 17 maç 4 gol asrın golcüsü.trabzona ihanet zinciri devam.
- Arjantinli forvet G.Saray'a
Toplam 5
Yorum
yazık alma sakın bu adamı sinan gümüşü forvet oynat daha iyi hem adam kazan yazık buna verilen paraya.
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