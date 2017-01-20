 Karabük’ü şaşırtma planı – Fotomaç – 20 Ocak 2017
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    20 Ocak 2017, Cuma
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    Karabük’ü şaşırtma planı

    Karabük’ü şaşırtma planı
    G .Saray'da gözler cumartesi günü oynanacak Karabük maçına çevrilirken Riekerink taktik antrenmanlarda cezalı Sneijder'in yerine sürpriz bir ismi denemeye başladı: Bruma. Rodrigues'le hız sorununu çözüp, Yasin'le rakibi yıpratmayı planlayan Riekerink'in özellikle kilit pası atma konusunda kendisini geliştiren Bruma'yla sürpriz yaparak rakibi şaşırtmak istediği gelen bilgiler arasında...
    1. 20 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:41
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