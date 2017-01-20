Karabük’ü şaşırtma planı

G .Saray'da gözler cumartesi günü oynanacak Karabük maçına çevrilirken Riekerink taktik antrenmanlarda cezalı Sneijder'in yerine sürpriz bir ismi denemeye başladı: Bruma. Rodrigues'le hız sorununu çözüp, Yasin'le rakibi yıpratmayı planlayan Riekerink'in özellikle kilit pası atma konusunda kendisini geliştiren Bruma'yla sürpriz yaparak rakibi şaşırtmak istediği gelen bilgiler arasında...