Karabük’ü şaşırtma planı
G .Saray'da gözler cumartesi günü oynanacak Karabük maçına çevrilirken Riekerink taktik antrenmanlarda cezalı Sneijder'in yerine sürpriz bir ismi denemeye başladı: Bruma. Rodrigues'le hız sorununu çözüp, Yasin'le rakibi yıpratmayı planlayan Riekerink'in özellikle kilit pası atma konusunda kendisini geliştiren Bruma'yla sürpriz yaparak rakibi şaşırtmak istediği gelen bilgiler arasında...
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:41
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hayaller Sneijder
Toplam 12
Yorum
ua5454 selcuk ve burakın kendilerinin 5 kat buyuk egolarından olmasın o
- Rodallega Trabzonspor'da
Toplam 9
Yorum
erol 17 maç 4 gol asrın golcüsü.trabzona ihanet zinciri devam.
- Arjantinli forvet G.Saray'a
Toplam 5
Yorum
yazık alma sakın bu adamı sinan gümüşü forvet oynat daha iyi hem adam kazan yazık buna verilen paraya.
Karabük’ü şaşırtma planı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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