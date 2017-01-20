"Josue istediği yere gidebilir"

Aykut İnce'nin "Josue'nin mutsuz olduğu iddia edildi. Onunla ilgili bir kararınız var mı?" sorusuna ise "Josue'nin mutlu olmama gibi bir hakkı yok Galatasaray'da. Eğer mutsuzsa gidebilir istediği yere" yanıtını verdi.

POLDİ MUTSUZ

Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu, A Spor'da yayınlanan Transfer Raporu programına bomba gibi açıklamalar yaparken Lukas Podolski için de önemli mesajlar verdi. Nazifoğlu, Alman yıldız için "Podolski bizim çok önemli bir oyuncumuz. Yaşanan olaylardan sonra ailesi Türkiye'den ayrıldı. Podolski de çok mutlu değil. Konuşuyoruz, bugün yine konuştuk. Değerli bir oyuncumuz ama gitmek istiyoruz. Eğer Podolski giderse 1-2 transfer daha yaparız" ifadesini kullandı.



EN GÜÇLÜ ADAY BİZİZ

Ligde şampiyonluk yarışında dört takımın olduğunu hatırlatan Nazifoğlu, "Şampiyonluk yarışının en güçlü adayı biziz. Sakin olmayı başarırsak sezon sonunda şampiyonluğa ulaşırız" ifadesini kullandı. Transferde UEFA'nın Finansal Fair Play kurallarına uygun hareket ettiklerini kaydeden Nazifoğlu, Osmanlısporlu futbolcu Pinto ile ilgili bir girişimlerinin olmadığını da dile getirdi.