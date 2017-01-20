 "Josue istediği yere gidebilir" – Fotomaç – 20 Ocak 2017
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    20 Ocak 2017, Cuma
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    "Josue istediği yere gidebilir"

    "Josue istediği yere gidebilir"

    , A Spor'da katıldığı Transfer Raporu programında Josue ile ilgili de ilginç bir açıklama yaptı.

    Aykut İnce'nin "Josue'nin mutsuz olduğu iddia edildi. Onunla ilgili bir kararınız var mı?" sorusuna ise "Josue'nin mutlu olmama gibi bir hakkı yok Galatasaray'da. Eğer mutsuzsa gidebilir istediği yere" yanıtını verdi.

    POLDİ MUTSUZ
    Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi , A Spor'da yayınlanan Transfer Raporu programına bomba gibi açıklamalar yaparken Lukas Podolski için de önemli mesajlar verdi. Nazifoğlu, Alman yıldız için "Podolski bizim çok önemli bir oyuncumuz. Yaşanan olaylardan sonra ailesi Türkiye'den ayrıldı. Podolski de çok mutlu değil. Konuşuyoruz, bugün yine konuştuk. Değerli bir oyuncumuz ama gitmek istiyoruz. Eğer Podolski giderse 1-2 transfer daha yaparız" ifadesini kullandı.

    EN GÜÇLÜ ADAY BİZİZ
    Ligde şampiyonluk yarışında dört takımın olduğunu hatırlatan Nazifoğlu, "Şampiyonluk yarışının en güçlü adayı biziz. Sakin olmayı başarırsak sezon sonunda şampiyonluğa ulaşırız" ifadesini kullandı. Transferde UEFA'nın Finansal Fair Play kurallarına uygun hareket ettiklerini kaydeden Nazifoğlu, Osmanlısporlu futbolcu Pinto ile ilgili bir girişimlerinin olmadığını da dile getirdi.

    1. 20 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:26
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