"Josue istediği yere gidebilir"
Levent Nazifoğlu, A Spor'da katıldığı Transfer Raporu programında Josue ile ilgili de ilginç bir açıklama yaptı.
Aykut İnce'nin "Josue'nin mutsuz olduğu iddia edildi. Onunla ilgili bir kararınız var mı?" sorusuna ise "Josue'nin mutlu olmama gibi bir hakkı yok Galatasaray'da. Eğer mutsuzsa gidebilir istediği yere" yanıtını verdi.
POLDİ MUTSUZ
Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu, A Spor'da yayınlanan Transfer Raporu programına bomba gibi açıklamalar yaparken Lukas Podolski için de önemli mesajlar verdi. Nazifoğlu, Alman yıldız için "Podolski bizim çok önemli bir oyuncumuz. Yaşanan olaylardan sonra ailesi Türkiye'den ayrıldı. Podolski de çok mutlu değil. Konuşuyoruz, bugün yine konuştuk. Değerli bir oyuncumuz ama gitmek istiyoruz. Eğer Podolski giderse 1-2 transfer daha yaparız" ifadesini kullandı.
EN GÜÇLÜ ADAY BİZİZ
Ligde şampiyonluk yarışında dört takımın olduğunu hatırlatan Nazifoğlu, "Şampiyonluk yarışının en güçlü adayı biziz. Sakin olmayı başarırsak sezon sonunda şampiyonluğa ulaşırız" ifadesini kullandı. Transferde UEFA'nın Finansal Fair Play kurallarına uygun hareket ettiklerini kaydeden Nazifoğlu, Osmanlısporlu futbolcu Pinto ile ilgili bir girişimlerinin olmadığını da dile getirdi.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:26
- Hayaller Sneijder
Toplam 12
Yorum
ua5454 selcuk ve burakın kendilerinin 5 kat buyuk egolarından olmasın o
- Rodallega Trabzonspor'da
Toplam 9
Yorum
erol 17 maç 4 gol asrın golcüsü.trabzona ihanet zinciri devam.
- Arjantinli forvet G.Saray'a
Toplam 5
Yorum
yazık alma sakın bu adamı sinan gümüşü forvet oynat daha iyi hem adam kazan yazık buna verilen paraya.
"Josue istediği yere gidebilir" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.