Galatasaray'ın Karabükspor kadrosu belli oldu
Galatasaray'ın Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda oynayacağı Kardemir Karabükspor maçının 18 kişilik kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın saat 19.00'da deplasmanda Kardemir Karabükspor ile mücadele edecek. Bu maçın kamp kadrosunda yer alan futbolcularda belli oldu. Kadroda sakatlıkları devam eden Tolga Ciğerci yer almazken, Yasin Öztekin kadro dışı kaldıktan sonra ilk defa 18 kişilik maç kadrosuna dahil edildi. Teknik Direktör Jan Olde Riekerink tarafından açıklanan kadroda şu isimler yer alıyor:
"Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Lukas Podolski, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Cenk Gönen, Bruma, Hakan Balta, Lionel Carole, Semih Kaya, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Sabri Sarıoğlu, Birhan Vatansever."
"Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Lukas Podolski, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Cenk Gönen, Bruma, Hakan Balta, Lionel Carole, Semih Kaya, Kerem Çalışkan, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Sabri Sarıoğlu, Birhan Vatansever."
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:39
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu kadroyla şampiyon olabiliriz"
Toplam 2
Yorum
Siyah-Beyaz1903 pereirada derdi gecen sene bu zamanlarda aynisini 30. haftalardada besiktasda puan kayipedecek :)
- Talisca'ya izin yok
Toplam 22
Yorum
Gsli Bir futbol sever olarak bu adam fena ne bruma ne de bir başkası rakipleri adeta korkutuyor... Pes 16 da Barçaya aldim :)
- Kerim Frei Birmingham’da
Toplam 10
Yorum
cevap bjk adam 3 yıl önce 1,3 euroya geldi atma yalanı hemen....
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