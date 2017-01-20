Galatasaray kafilesi Karabük'te
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın Kardemir Karabükspor ile yapacağı maç için Karabük'e geldi.
İstanbul'dan kara yoluyla Karabük'e giden sarı-kırmızılı kafileyi, Safranbolu ilçesinde kalacağı otel önünde çok sayıda taraftar ellerindeki meşalelerle karşıladı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Jan Olde Riekerink ve futbolculara tezahüratta bulundu. Güvenlik önlemleri altında güçlükle otele girebilen futbolculardan Yasin Öztekin'in gözüne bir taraftarın eli çarptı.
Galatasaray takımı, otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:59
- Rodallega tamam
Toplam 15
Yorum
Omerdts61 Merhaba olumsuz yorum yazan arkadaşlar rodelega yerine gerçekten işe yapacak öneriniz varmı
- Farfan iddiası
Toplam 11
Yorum
farfan farfan schalkede oynadi simdi ise bitmistir vasatin altinda bir oyuncudur .alanin elinde patlar .
- "Josue istediği yere gidebilir"
Toplam 5
Yorum
Podolski'yi göndereceğinize, Selçuk'u gönderin. Para kazanamasak bile, 3m avroluk yıllık bütçe açılır. Transfer Ortasaha öncelikli olmalı.
Galatasaray kafilesi Karabük'te haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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