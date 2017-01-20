 Galatasaray kafilesi Karabük'te – Fotomaç – 20 Ocak 2017
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    20 Ocak 2017, Cuma
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    kafilesi Karabük'te

    Galatasaray kafilesi Karabük'te

    , 'in 18. haftasında yarın ile yapacağı maç için Karabük'e geldi.

    İstanbul'dan kara yoluyla Karabük'e giden sarı-kırmızılı kafileyi, Safranbolu ilçesinde kalacağı otel önünde çok sayıda taraftar ellerindeki meşalelerle karşıladı.

    Sarı-kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Jan Olde Riekerink ve futbolculara tezahüratta bulundu. Güvenlik önlemleri altında güçlükle otele girebilen futbolculardan Yasin Öztekin'in gözüne bir taraftarın eli çarptı.

    takımı, otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.




    1. 20 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:59
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