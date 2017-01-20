Fiyatlar el yakıyor

Stoper arayan Galatasaray’ın dokunduğu altına dönüşüyor

Galatasaray'ın zirvesini buluşturan toplantıda stoper adaylarıyla yapılan görüşmelerle ilgili başkan Dursun Özbek'e bir rapor sunuldu. Raporda gündemdeki isimler ve talep edilen bonservis ücretleri sıralanırken fiyatların yüksekliği masaya yatırıldı. Özbek, görüşmelerin sürmesini ve maksimum 3-4 milyon euro'dan yukarıya çıkılmamasını istedi. İşte FOTOMAÇ farkıyla o rapor:





Hector Moreno (PSV): 15 milyon euro. Pazarlık bile yapmadık.

Domagoj Vida (D. Kiev): 12 milyon euro istediler.

Vedran Corluka (L. Moskova): Bonservisi 10 milyon euro. Pazarlık yok.

Maicon (Sao Paulo): 6 ay önce 6 milyon euro'ya aldığı oyuncu için 8 milyon euro istedi.

Vitor Hugo (Palmeiras): 10 milyon euro'dan görüşmelere başladık.

Rakam en düşük 8 milyon euro... İmkansız.

Manoel (Cruzeiro): İlk görüşme 7.5 milyon euro'dan açıldı. Devam etmedik.

Ezequie Munoz (Genoa): 5 milyon euro ve Sinan Gümüş'ü istediler. Devam etmedik.

Rafael Toloi (Atalanta): 6 milyon euro'dan aşağı inilmedi.

Lucas Mendes (El Jaish): 4 milyon euro'ya inilebilir. Ama raporlar olumsuz.

Gil (Luneng): 5-6 milyon euro'ya alınabilir. Kiralık düşünülebilir.

Jardel (Benfica): 2-3 milyon euro aralığında alabiliriz. Kiralanabilir.

Aderlan Santos (Valencia): 5 milyon euro istiyor. Kiralanabilir.

Khacheridi (D. Kiev): 2 milyon euro verip alabiliriz. Ama oyuncu sezon sonunu beklemek istiyor.

Rhodolfo (Beşiktaş): Ayrılmak istemiyor.