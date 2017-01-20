Eren ve Selçuk’a uyarı
Sarı-kırmızılı takım ligde ve kupada kritik maçlar oynamaya hazırlanırken yönetim performansları düşen Eren Derdiyok ve Selçuk İnan ile görüşme yapma kararı aldı. Yönetimin, Karabükspor maçı öncesinde oyuncuları uyaracağı ifade ediliyor.
KORAY KOŞULARA BAŞLADI
G.Saray'da bir süredir sakat olan ve tedavi gören stoper Koray'ın sahalara dönmek için gün saydığı belirtildi. Genç oyuncunun koşulara başladığı ve 2 hafta içinde takıma katılabileceği ifade edildi.
MUSLERA YİNE KALEYE
Sarı-kırmızılı takımda parmağında sorun olan ve kupadaki Elazığ maçında oynamayan Muslera'nın Karabük maçında forma giyeceği öğrenildi. Kupada forma giyen Cenk ise bu kez yedek soyunacak.
KORAY KOŞULARA BAŞLADI
G.Saray'da bir süredir sakat olan ve tedavi gören stoper Koray'ın sahalara dönmek için gün saydığı belirtildi. Genç oyuncunun koşulara başladığı ve 2 hafta içinde takıma katılabileceği ifade edildi.
MUSLERA YİNE KALEYE
Sarı-kırmızılı takımda parmağında sorun olan ve kupadaki Elazığ maçında oynamayan Muslera'nın Karabük maçında forma giyeceği öğrenildi. Kupada forma giyen Cenk ise bu kez yedek soyunacak.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:37
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hayaller Sneijder
Toplam 12
Yorum
ua5454 selcuk ve burakın kendilerinin 5 kat buyuk egolarından olmasın o
- Rodallega Trabzonspor'da
Toplam 9
Yorum
erol 17 maç 4 gol asrın golcüsü.trabzona ihanet zinciri devam.
- Arjantinli forvet G.Saray'a
Toplam 5
Yorum
yazık alma sakın bu adamı sinan gümüşü forvet oynat daha iyi hem adam kazan yazık buna verilen paraya.
Eren ve Selçuk’a uyarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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