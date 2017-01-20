 Eren ve Selçuk’a uyarı – Fotomaç – 20 Ocak 2017
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    20 Ocak 2017, Cuma
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    Eren ve Selçuk’a uyarı

    Eren ve Selçuk’a uyarı
    Sarı-kırmızılı takım ligde ve kupada kritik maçlar oynamaya hazırlanırken yönetim performansları düşen Eren Derdiyok ve ile görüşme yapma kararı aldı. Yönetimin, Karabükspor maçı öncesinde oyuncuları uyaracağı ifade ediliyor.

    KORAY KOŞULARA BAŞLADI
    G.Saray'da bir süredir sakat olan ve tedavi gören stoper Koray'ın sahalara dönmek için gün saydığı belirtildi. Genç oyuncunun koşulara başladığı ve 2 hafta içinde takıma katılabileceği ifade edildi.

    MUSLERA YİNE KALEYE
    Sarı-kırmızılı takımda parmağında sorun olan ve kupadaki Elazığ maçında oynamayan Muslera'nın Karabük maçında forma giyeceği öğrenildi. Kupada forma giyen Cenk ise bu kez yedek soyunacak.
    1. 20 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:37
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