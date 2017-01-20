Dubai’de buluştular!
Karabükspor maçında cezalı olduğu için forma giyemeyecek olan Wesley Sneijder, yönetimden izin alarak soluğu Dubai'de aldı.
Hollandalı oyuncunun 4 günlük kafa izni dedikoduları da beraberinde getirdi. Sneijder'in Dubai'de Juventus'un sahibi Agnelli ile yemek yediği iddia edildi. Bu yemeğin tam da Juve'nin hocası Allegri'nin Sneijder'i çok istediği haberlerinin arifesine rastlamasına dikkat çekildi.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:01
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hayaller Sneijder
Toplam 12
Yorum
ua5454 selcuk ve burakın kendilerinin 5 kat buyuk egolarından olmasın o
- Rodallega Trabzonspor'da
Toplam 9
Yorum
erol 17 maç 4 gol asrın golcüsü.trabzona ihanet zinciri devam.
- Arjantinli forvet G.Saray'a
Toplam 5
Yorum
yazık alma sakın bu adamı sinan gümüşü forvet oynat daha iyi hem adam kazan yazık buna verilen paraya.
Dubai’de buluştular! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.