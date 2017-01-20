 Dubai’de buluştular! – Fotomaç – 20 Ocak 2017
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    20 Ocak 2017, Cuma
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    Dubai’de buluştular!

    Dubai’de buluştular!

    Karabükspor maçında cezalı olduğu için forma giyemeyecek olan Wesley , yönetimden izin alarak soluğu Dubai'de aldı.

    Hollandalı oyuncunun 4 günlük kafa izni dedikoduları da beraberinde getirdi. Sneijder'in Dubai'de Juventus'un sahibi Agnelli ile yemek yediği iddia edildi. Bu yemeğin tam da Juve'nin hocası Allegri'nin 'i çok istediği haberlerinin arifesine rastlamasına dikkat çekildi.
    1. 20 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:01
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