Bu bizim son kurşunumuz

Dursun Özbek, divan kurulu toplantısında eleştirilere sert çıktı. Büyük bir sorumluluk altına girdiklerini ifade eden Galatasaray Başkanı, “Riva ve Florya bizim son kurşunumuz ve buradan 1.5 milyar lira bekliyoruz. Yapılan yorumları kınıyorum” dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Riva ve Florya arazilerinin değerlendirilmesi konusunda Emlak Konut ile yaptıkları anlaşmayla ilgili bilgi kirliliği olduğunu ve yanlış değerlendirmelerde bulunulduğunu söyledi. Dünkü Divan Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Özbek, "Bu proje bir arsa satışı değildir. Emlak Konut, bizim arsalarımızın geliştirilmesi için projeler yapacak. Bizim Emlak Konut ile yaptığımız anlaşma bu projelerin tamama ermesiyle beraber ortaya çıkacak hasılatın karlılığının bölüşülmesine yöneliktir. Bu karlılığın yüzde 80'i Galatasaray'ın, yüzde 20'si Emlak Konut'a aittir" dedi.



CUMHURBAŞKANI'NA TEŞEKKÜR

"Hiç kimse bunu yanlış yorumlayarak, Galatasaray'ı ve yönetimi yıpratma çabası içinde olmasın" diyen Özbek sözlerini şöyle sürdürdü: Zor günlerden geçtiğimiz malum. Florya ve Riva arsaları bizim son kurşunumuz. Girdiğim taahhüdün farkındayım. Bu anlaşmanın orta vadede Galatasaray'a getireceği para yaklaşık 1.5 milyar lira civarındadır. Zaman içinde bu miktar artabilir. Onun için yapılan yorumları kınıyorum." Başkan ayrıca, "Bu konuya destek veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Emlak Konut yönetimi ile çalışanlarına teşekkürü borç biliyorum" ifadesini kullandı.



508 MİLYON LİRA YALAN

Özbek, arsaların 508 milyon lira'ya satıldığına yönelik iddialara tepki göstererek, "Bu 508 milyon lira arsalarımızın ekspertiz değeridir. Riva ve Florya arsalarımızın Emlak Konut'a satış bedeli değildir" diye konuştu.



Savaş ÇORLU