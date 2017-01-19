 Sırada Karabükspor – Fotomaç – 19 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Ocak 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Sırada Karabükspor

    Sırada Karabükspor
    Konyaspor'u 1-0 mağlup eden , kupada da Elazığ'ı 4-1 yenerek iki kulvardan da vazgeçmeye niyeti olmadığını gösterdi. Elazığ karşısında alınan galibiyet ve ortaya konulan futboldan memnun kalan Riekerink dün oyuncularına izin verdi. Sarı-kırmızılılar bugün Karabük ile deplasmanda oynayacakları maçın hazırlıklarına başlayacak.
    1. 19 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sırada Karabükspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.