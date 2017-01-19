Sırada Karabükspor
Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, kupada da Elazığ'ı 4-1 yenerek iki kulvardan da vazgeçmeye niyeti olmadığını gösterdi. Elazığ karşısında alınan galibiyet ve ortaya konulan futboldan memnun kalan Riekerink dün oyuncularına izin verdi. Sarı-kırmızılılar bugün Karabük ile deplasmanda oynayacakları maçın hazırlıklarına başlayacak.
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:58
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Coşkulu karşılama
Toplam 2
Yorum
Zekeriya Ersun gider sorun biter. Baska bir antröner ondan daha mi kötü yapardi yada yapti? Nedense yerli antrönerlere sifir tolerans.
- Ersun Yanal'dan maç sonrası açıklama
Toplam 30
Yorum
izmir hala takım olmamız lazım diyor biri şuna hatırlatsın takımı taraftarlar yapmayacaksın yapamıyorsan defol git.
- Martin Caceres İstanbul'a geldi
Toplam 15
Yorum
bordo zoruna gittiği değirmenden sorusundan belli bence asıl sen anlamamışsın
Sırada Karabükspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.