Potada rakip Milan
Galatasaray Odeabank, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında EA 7 Emporio Armani Milan'la bugün deplasmanda karşılaşacak. THY Avrupa Ligi'nin son iki sırasını paylaşan takımları karşı karşıya getirecek mücadele 22.15'te başlayacak. İlk yarıda oynanan maçı sarı-kırmızılı takım 83-80 kazanmıştı.
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Coşkulu karşılama
Toplam 2
Yorum
Zekeriya Ersun gider sorun biter. Baska bir antröner ondan daha mi kötü yapardi yada yapti? Nedense yerli antrönerlere sifir tolerans.
- Ersun Yanal'dan maç sonrası açıklama
Toplam 30
Yorum
izmir hala takım olmamız lazım diyor biri şuna hatırlatsın takımı taraftarlar yapmayacaksın yapamıyorsan defol git.
- Martin Caceres İstanbul'a geldi
Toplam 15
Yorum
bordo zoruna gittiği değirmenden sorusundan belli bence asıl sen anlamamışsın
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