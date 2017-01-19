 Potada rakip Milan – Fotomaç – 19 Ocak 2017
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    19 Ocak 2017, Perşembe
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    Potada rakip Milan

    Potada rakip Milan
    , THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında EA 7 Emporio Armani Milan'la bugün deplasmanda karşılaşacak. 'nin son iki sırasını paylaşan takımları karşı karşıya getirecek mücadele 22.15'te başlayacak. İlk yarıda oynanan maçı sarı-kırmızılı takım 83-80 kazanmıştı.
    1. 19 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:59
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