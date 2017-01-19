 Kapıya çok yakın – Fotomaç – 19 Ocak 2017
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    19 Ocak 2017, Perşembe
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    Kapıya çok yakın

    Kapıya çok yakın
    'da bir türlü beklenen performansı sergileyemeyen iyice gözden düştü. Portekizli oyuncu, Atiker Konyaspor ve Elazığspor maçlarında bulduğu şansı da iyi kullanamadı ve kapıya biraz daha yaklaştı. Josue'nin, kalan 350 bin euro'luk alacağını karşılayacak bir kulüp çıkması halinde oyuncunun gönderilmesi planlanıyor.
    1. 19 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:56
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