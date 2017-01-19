Kapıya çok yakın
Galatasaray'da bir türlü beklenen performansı sergileyemeyen Josue iyice gözden düştü. Portekizli oyuncu, Atiker Konyaspor ve Elazığspor maçlarında bulduğu şansı da iyi kullanamadı ve kapıya biraz daha yaklaştı. Josue'nin, kalan 350 bin euro'luk alacağını karşılayacak bir kulüp çıkması halinde oyuncunun gönderilmesi planlanıyor.
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:56
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Coşkulu karşılama
Toplam 2
Yorum
Zekeriya Ersun gider sorun biter. Baska bir antröner ondan daha mi kötü yapardi yada yapti? Nedense yerli antrönerlere sifir tolerans.
- Ersun Yanal'dan maç sonrası açıklama
Toplam 30
Yorum
izmir hala takım olmamız lazım diyor biri şuna hatırlatsın takımı taraftarlar yapmayacaksın yapamıyorsan defol git.
- Martin Caceres İstanbul'a geldi
Toplam 15
Yorum
bordo zoruna gittiği değirmenden sorusundan belli bence asıl sen anlamamışsın
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