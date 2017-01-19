 Kadıköy’ü hatırlattı – Fotomaç – 19 Ocak 2017
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    19 Ocak 2017, Perşembe
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    Kadıköy’ü hatırlattı

    Kadıköy’ü hatırlattı
    'ın yolunu tutan Felipe Melo, ülke basınına ilginç açıklamalarda bulundu. İyi yanlarının gösterilmemesinden şikayet eden ve Türkiye'den örnekler veren yıldız futbolcu, "Kimse 'nun iyi anlarını, Robinho'ya attığı pası ya da Fenerbahçe Stadı'nda kazandığı kupayı göstermiyor" diye konuştu.
    1. 19 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:55
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