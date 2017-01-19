Jan Olde Riekerink'ten transfer açıklaması
Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, transferde sakat futbolcuların durumunun etkili olacağını söyleyerek, Podolski'nin de takımdan gidip gitmeyeceğinin bu süreçte çok önemli olduğuna vurgu yaptı.
Sakatların son durumu
"Sakat arkadaşlarımız var belki ama takıma yavaş yavaş dönmeye çok yaklaştılar" diyen Hollandalı çalıştırıcı, "Vereceğimiz kararlarda onların durumlarında etkili olacak. Lukas ile ilgili dedikodular var. Teklif olabileceği yönünde. Onun kalıp kalmaması önemli. Koray koşulara başladı. 3-4 hafta gibi başlar o da. Bunlarla ilgili önümüzdeki hafta Lukas'ın durumu sakat oyuncuların dönmesi Koray'ın nasıl döneceği ki o geldiğinde bir stoper daha eklenmiş olacak ve hep bunlara bakarak bir karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.
"Herkes kendi görevini yerine getirmeli"
Konya maçında Ali Çamdalı'nın hakeme söylediği söz ve hakemler hakkında bir değerlendirme yapması istenilen Riekerink, şöyle konuştu:
"Hakemlik zor bir görev. Hakemlere karşı sorumluluklarımız var. Onlara saygılı olmamız lazım. Bazı kararlarda ani reaksiyon verebiliyorsunuz ancak bu konuda da bizlerin çizgiyi aşmaması lazım. Sezon bittikten sonra teraziye koyarsınız kararlarla alakalı bu dengede olur. Bazen aleyhinize kararlar ve bazen de lehinize karar verilmiştir illaki. Bize mesela hiç penaltı çalınmadı. Ancak bunu daha çok 18'e girmemiz lazım diye düşünürüm. O yüzden herkes kendi görevini yerine getirmeli. Onların işinin çok zor olduğunu unutmamak lazım."
"4 puan kaybediliyor"
"Dürüst olmak gerekirse biz kendi maçımıza odaklanmalıyız" diyen Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, "Cumartesi günü için odaklanmalıyız. İki rakip maç yapıyor onlar berabere bitirirse maçlarını 4 puan kaybedecekler. Maçı biri kaybeder biri kazanırsa 3 puan kaybedecek sadece biri. Öyle bir şey sorulursa berabere bitmesini isterim çünkü o şekilde 4 puan kaybediliyor" dedi.
Çift forvet sorusu
Çift forvet oynamanın kendileri açısından opsiyon olduğuna vurgu yapan Riekerink, "Elazığ maçında bu sistemle oynadık ve tutkulu ve istekli oyun vardı ortada. Çift forvet o yüzden bizim için bir opsiyon" diye konuştu.
"Josue zeki bir futbolcu"
Orta sahada yaşanılacak herhangi bir sakatlık durumunda nasıl bir çözüm bulunacağı ile alakalı sorulan soruya Hollandalı çalıştırıcı, "Tolga transferini orta sahaya destek amacıyla yaptık. Sakatlık dönemi onun için ama takıma dönmeye çok yakın. Bir sakatlık olsa elimizde bir genç oyuncu var Birhan. A takımda direkt koyabilir miyiz onu şu anda bilemem. Josue'yi sayabiliriz. Farklı pozisyonda farklı kalitede bir oyuncu Josue ve ihtiyaç halinde solda oynayabilecek bir oyuncu. Josue zeki bir oyuncu ve takıma faydalı olacağını da düşünüyorum" cevabını verdi.
"Farklılıklar olabiliyor"
"Sistemlerden ziyade oynayan oyuncuların o sistemi değiştirdiğine inanıyorum" diyen Riekerink, "4-3-3 oynuyoruz mesela kazandığımız ve seriler yakaladığımız maçlarda. Lukas oynadığı zaman 10 numara pozisyonunda oynuyor ama geriye gelip top da alıyor. Sistemden ziyade orada oynayan oyuncu kalitesi çok önemli. Lukas'ın oynadığı sistem ile Wesley'in oynadığı sistem aynı gözükse de farklılıklar olabiliyor" açıklamalarında bulundu.
"Lukas fizik olarak iyi durumda olduğunu gösterdi"
Lukas Podolski'nin çok önemli bir oyuncu olduğunu ifade eden Riekerink, "Bize artısı olan bir oyuncu. Sakatlıktan döndü tabi ki antrenmanlara da çıkıyor ama maç temposu da farklı şeyler. Lig maçında 8 dakika oynadı. Kupa maçında 45 dakika oynaması yönünde fikir birliğine varmıştık onunla. Sonrasında kendisi oynamaya devam etmek istediğini söyledi. Oynamaya devam etti ve daha sonra 90 dakika oynadı ve penaltıda da bir sağ bek gibi koştu ve fizik olarak iyi durumda olduğunu söyledi. Diğer taraftan Carole, Sofia ile oynadığımız maçta stoperde oynadı ama stoperde oynadığı maçlarda da gayet iyi performans gösterdi. Herhangi bir ihtiyaç halinde bizim için stoperde bir alternatif" diyerek sözlerini sonlandırdı.
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:18
- Beşiktaş'tan İngiltere'ye gidiyor
Toplam 3
Yorum
Barış altan 30 yasında babeli alıp 23 yasında kerimi satan zihniyet bu takımı iflas ettirir allah sizi bildiği gibi yapsın Beşiktaş düşmanları
- Yeter Demirören
Toplam 32
Yorum
bir düsün kendi dedigine kendin inaniyormusun ? gerçekten çok merak ediyorum :)) BJK'yi batiran adamdan bahsediyorsun dikkatini çekerim...
- Beşiktaş'tan İngiltere'ye gidiyor
Toplam 3
Yorum
Yapma be Ya ne satiniz cocugu be, yazik oldu. Adami harcadik, Kerim iyi futbolcu ve tm bi jokerdi bana sorarsan. Niye 1 senelik kiraya verilmedi !
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