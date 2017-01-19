 İstanbul’a gelemem – Fotomaç – 19 Ocak 2017
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    19 Ocak 2017, Perşembe
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    İstanbul’a gelemem

    İstanbul’a gelemem
    yönetimi, sözleşmesini uzatmak istediği Bruma'nın menajeri Catio Balde'yi İstanbul'a davet etti. Bu hafta içinde İstanbul'a gelmesi beklenen menajer Balde sarı-kırmızılı yönetime haber göndererek yeni görevi nedeniyle Afrika Kupası bitene kadar Türkiye'ye gelmesinin imkansız olduğunu söyledi.
    1. 19 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:57
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