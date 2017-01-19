İstanbul’a gelemem

yönetimi, sözleşmesini uzatmak istediğimenajeriİstanbul'a davet etti. Bu hafta içinde İstanbul'a gelmesi beklenen menajersarı-kırmızılı yönetime haber göndererek yeni görevi nedeniylebitene kadar Türkiye'ye gelmesinin imkansız olduğunu söyledi.