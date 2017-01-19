İstanbul’a gelemem
Galatasaray yönetimi, sözleşmesini uzatmak istediği Bruma'nın menajeri Catio Balde'yi İstanbul'a davet etti. Bu hafta içinde İstanbul'a gelmesi beklenen menajer Balde sarı-kırmızılı yönetime haber göndererek yeni görevi nedeniyle Afrika Kupası bitene kadar Türkiye'ye gelmesinin imkansız olduğunu söyledi.
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:57
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Coşkulu karşılama
Toplam 2
Yorum
Zekeriya Ersun gider sorun biter. Baska bir antröner ondan daha mi kötü yapardi yada yapti? Nedense yerli antrönerlere sifir tolerans.
- Ersun Yanal'dan maç sonrası açıklama
Toplam 30
Yorum
izmir hala takım olmamız lazım diyor biri şuna hatırlatsın takımı taraftarlar yapmayacaksın yapamıyorsan defol git.
- Martin Caceres İstanbul'a geldi
Toplam 15
Yorum
bordo zoruna gittiği değirmenden sorusundan belli bence asıl sen anlamamışsın
İstanbul’a gelemem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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