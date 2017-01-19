Hayaller Sneijder

İtalyan Calciomercato, teknik direktör Allegri'nin her daim Sneijder hayali kurduğunu yazdı. Pjanic'in yakaladığı formuyla daha ne kadar Juventus'ta kalacağının tartışıldığı bir ortamda siyah-beyazlıların, serbest kalma bedelini ödeyerek Hollandalı futbolcuyu alabileceği belirtildi.Juventus'un yeni logosu İtalya'da büyük ses getirirken sarı-kırmızılılar da Türkiye'den Sneijder ile tartışmalara katıldı.