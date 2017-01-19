Hayaller Sneijder
Wesley Sneijder, İtalya'da gündemden düşmüyor.
İtalyan Calciomercato, teknik direktör Allegri'nin her daim Sneijder hayali kurduğunu yazdı. Pjanic'in yakaladığı formuyla daha ne kadar Juventus'ta kalacağının tartışıldığı bir ortamda siyah-beyazlıların, serbest kalma bedelini ödeyerek Hollandalı futbolcuyu alabileceği belirtildi.
Juventus'un yeni logosu İtalya'da büyük ses getirirken sarı-kırmızılılar da Türkiye'den Sneijder ile tartışmalara katıldı.
Juventus'un yeni logosu İtalya'da büyük ses getirirken sarı-kırmızılılar da Türkiye'den Sneijder ile tartışmalara katıldı.
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:04
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Coşkulu karşılama
Toplam 2
Yorum
Zekeriya Ersun gider sorun biter. Baska bir antröner ondan daha mi kötü yapardi yada yapti? Nedense yerli antrönerlere sifir tolerans.
- Ersun Yanal'dan maç sonrası açıklama
Toplam 30
Yorum
izmir hala takım olmamız lazım diyor biri şuna hatırlatsın takımı taraftarlar yapmayacaksın yapamıyorsan defol git.
- Martin Caceres İstanbul'a geldi
Toplam 15
Yorum
bordo zoruna gittiği değirmenden sorusundan belli bence asıl sen anlamamışsın
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