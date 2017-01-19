 Hayaller Sneijder – Fotomaç – 19 Ocak 2017
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    19 Ocak 2017, Perşembe
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    Hayaller Sneijder

    Hayaller Sneijder

    , İtalya'da gündemden düşmüyor.

    İtalyan Calciomercato, teknik direktör Allegri'nin her daim Sneijder hayali kurduğunu yazdı. Pjanic'in yakaladığı formuyla daha ne kadar Juventus'ta kalacağının tartışıldığı bir ortamda siyah-beyazlıların, serbest kalma bedelini ödeyerek Hollandalı futbolcuyu alabileceği belirtildi.



    Juventus'un yeni logosu İtalya'da büyük ses getirirken sarı-kırmızılılar da Türkiye'den Sneijder ile tartışmalara katıldı.
    1. 19 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:04
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