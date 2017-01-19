Galatasaray'a yeni sponsor
Galatasaray Kulübü, Sürat Kargo ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Sarı-kırmızılı yönetici Ali Öğüdücü, "1,5 yıllık bir anlaşma imzaladık ve 2,7 milyon TL'lik bir anlaşmadır" dedi.
Öğüdücü: "1,5 yıllık bir anlaşma imzaladık ve 2,7 milyon TL'lik bir anlaşma"
Galatasaray Spor Kulübü Ticaret ve Mağazacılık Direktörü Ali Öğüdücü, "Özellikle başta futbol olmak üzere faaliyet gösteren ve her alanda zirveyi hedefleyen kulübümüzde Galatasaray Store ise taraftarın kulübe dokunduğu noktadır. Genel ciromuz içerisinde küçük paya sahip olan e-ticaret çok önemli bir yere geldi. 3 milyon 600 bin TL'den 12 milyon TL'ye kadar dayandık. Hızla büyüyoruz. E-ticarette en önemli şey lojistik. Sektörün en önemli oyuncuları arasında yer alan Sürat Kargo ile Galatasaray'a gönül verenlere daha hızlı ulaşacağına inanıyoruz. 1,5 yıllık bir anlaşma imzaladık ve 2,7 milyon TL'lik bir anlaşmadır" diye konuştu.
Maden: "İki büyük marka bir araya geliyor"
Sürat Kargo Genel Müdür Yardımcısı Alpay Maden, "Türkiye'nin iki büyük markası bir araya geliyor. Bizim ailemiz için bu çok önemli. Galatasaray gibi bir değeri taşıyor olmak bizim açımızdan mühim bir konu" ifadelerini kullandı.
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:39
- F.Bahçe'den Beşiktaş'a misilleme
Toplam 26
Yorum
BJK 1903 BU ARA FENERLILERIN DIKKATINDAN KACMIS GALIBA FAIRPLAY SARTLARINI YERINE GETIREMEME LISTESINI 1 SIRASINDA FENERMIS AZIZ BASKANIN BASARISI BU
- Genç forvet Obbi Oulare
Toplam 9
Yorum
BJK Bu Cocuk gercekten cok iyi.2 sene sonra 15-20milyona sat. Bu Ligde Gol Kralli da olur.Takimin Yas ortalamasi 28, yeniden genclesmemiz gerek!
- F.Bahçe'den Beşiktaş'a misilleme
Toplam 26
Yorum
murat suha erkan Geçmişten beri yaptıgı BEŞİKTAŞ ın transferlerine saldırıyor.Fenerbahçenin tarihine bir baksın .FB ve GS nasıl bukadar şampiyonluk aldı.
Galatasaray'a yeni sponsor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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