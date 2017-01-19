Ergin Ataman'dan eleştiri
Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantenörü görevi sona eren Ergin Ataman, Ufuk Sarıca'ya yeni görevinde başarılar dilerken , TBF Yönetimini dürüst olmaya çağırdı.
"Ufuk Sarıca'ya Türk Milli Takımı Başantrenörlüğü görevinde başarılar diliyorum. Bilinmesini isterim ki basketbola emek veren tüm spor insanları olarak milli takımımıza sonsuz desteğimiz sürecektir.
"YÖNETİCİLİKTEKİ TEMEL ESAS DÜRÜST OLMAK VE GÜDÜMLÜ OLMAMAKTIR"
Fakat yöneticilik kariyerinin henüz başında olan genç kardeşlerimize de Ergin Ataman ile ilgili açıklamalarında daha dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Henüz öğrenme aşamasındaki bu genç arkadaşlarımıza hatırlatmak isterim ki yöneticilikteki temel esas dürüst olmak ve güdümlü olmamaktır.
Hakkımda çıkan haberler ile ilgili olarak yakın zamanda bir basın toplantısı düzenleyeceğim ve tüm gerçekleri kamuoyu ile paylaşacağım."
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:19
- A Milli Takım'ın başına Ufuk Sarıca getirildi
Toplam 5
Yorum
ersay şartlar demekki artık bunu gerektiriyor çok örnek var aydın hoca hem feneri çalıştırdı hem milli takımı tanjeviç hoca hem feneri çalıştırdı hem milli takımı ergin hoca zaten öyle şaşıracak bi durum yok yani.
- Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu
Toplam 2
Yorum
Hakann Kerime çok üzüldüm.3- 4 sene sonra size kaptırmazlar.
- Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi
Toplam 24
Yorum
dnz kerim kalitesinde oyuncuyu bidaha zor bulur fikret başkan. bu yıla kadar ne kadar tebrik ettiysem bu sene o kadar yanlış yaptı F.O
Ergin Ataman'dan eleştiri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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