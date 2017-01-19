Dursun Özbek müjdeyi verdi

Kısa süre içinde irtifak hakkının Galatasaray'a verileceğinin müjdesini paylaşan Başkan Özbek yaptığı konuşmada stadın yanına yapılacak basketbol salonu için de projeyi geliştirdiklerini ve yakın bir sürede inşaata başlayacaklarını dile getirdi.



Riva ve Florya arazilerinin Emlak Konut ile yaptığı anlaşma ile ilgili açıklamada da bulunan Dursun Özbek, bu konuda dedikodular üzerinden yönetimin eleştirildiğini ve yıpratılmaya çalışıldığını belirtti. Emlak Konut ile yapılan anlaşmanın kesinlikle sadece arazi satma olmadığı ve proje geliştirme çalışması olduğunu tekrarlayıp şunları söyledi: "Senede 30-40 milyon euro kur farkı ve üstüne faiz ödüyoruz. Bu yapının değişmesi için eski başkanlarla da görüştüm. Galatasaray bir dar boğaza girmiş ve bu dar boğazdan bir türlü çıkamıyor. Ve şöyle usul gelişmiş, ben şu kadar borç aldım sonra bu kadar borç bıraktım. Böyle birşey yok. Sen ne borçla alırsan al o borcu temizlemeyi hedeflemelisin. Sonra borç üstüne borç temelsiz bina gibi. Eninde sonunda yıkılacaktır. Galatasaray'ın bir daha böyle bir faiz sarmalına düşmemesi için çalışma başlattık. Yeni tüzükte mali kriterlerle ilgili bir hazırlığımız var. Esası ise şu benim yönetimimden başlamak üzere, Galatasaray'a yönetmeye adaysan ve halen yönetimdeysen, bundan sonraki çalışmaların denk bütçe esasına göre olmalı. Hiçbir şekilde Galatasaray'ı borçlandırıp, bütçeyi saptırıp, borcu Galatasaray'ın üstüne yıkıp gidemezsin. En fazla yüzde 3'lük bir sapma, kur farkı ya da devülasyon gibi nedenlerle olabilir. Borç sarıp gitmek yok. Sarmışsan cebinden ödersin."