 Dişi Aslanlar avantajı kaptı – Fotomaç – 19 Ocak 2017
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    19 Ocak 2017, Perşembe
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    Dişi Aslanlar avantajı kaptı

    Dişi Aslanlar avantajı kaptı
    FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında PEAC Pecs'i Macaristan'da 71-67 yenen G.Saray, evine avantajlı dönüyor. 18 sayı atan G.Saraylı Astou Traore, maçın da en skorer ismi oldu. Rövanş maçı, 25 Ocak'ta Abdi İpekçi'de.
    1. 19 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:31
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