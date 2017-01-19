Dişi Aslanlar avantajı kaptı
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında PEAC Pecs'i Macaristan'da 71-67 yenen G.Saray, evine avantajlı dönüyor. 18 sayı atan G.Saraylı Astou Traore, maçın da en skorer ismi oldu. Rövanş maçı, 25 Ocak'ta Abdi İpekçi'de.
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:31
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Coşkulu karşılama
Toplam 2
Yorum
Zekeriya Ersun gider sorun biter. Baska bir antröner ondan daha mi kötü yapardi yada yapti? Nedense yerli antrönerlere sifir tolerans.
- Ersun Yanal'dan maç sonrası açıklama
Toplam 30
Yorum
izmir hala takım olmamız lazım diyor biri şuna hatırlatsın takımı taraftarlar yapmayacaksın yapamıyorsan defol git.
- Martin Caceres İstanbul'a geldi
Toplam 15
Yorum
bordo zoruna gittiği değirmenden sorusundan belli bence asıl sen anlamamışsın
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