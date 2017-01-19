Dişi Aslanlar avantajı kaptı

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında PEAC Pecs'i Macaristan'da 71-67 yenen G.Saray, evine avantajlı dönüyor. 18 sayı atan G.Saraylı Astou Traore, maçın da en skorer ismi oldu. Rövanş maçı, 25 Ocak'ta Abdi İpekçi'de.