Cimbom'un deplasman kabusu

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 18. hafta karşılaşmasında İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milano'ya deplasmanda 92-87 yenildi.

Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla ligdeki 13. mağlubiyetini alıp, tekrar son sıraya gerilerken, EA7 Emporio Armani Milano ise 5. galibiyetini elde etti.