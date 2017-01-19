Afcon’a sıkı takip
Sarı-kırmızılılar, Gabon'da yıldız avında...
Galatasaray'ın scout ekibi Afrika Kupası'na çıkartma yaptı. Gabon'da devam eden turnuvaya iki yetkili gönderen sarı-kırmızılılar, 2017'de parlayacak isimleri temsil edecek ve bir transfer portföyü oluşturacak.
Galatasaraylı isimlerin, Fas Milli Takımı'ndan 192'lik forvet oyuncusu Youssef En-Nesyri, Cezayir'den İsmael Bennacer, Kamerun'dan forvet oyuncusu Christian Bassogog, Senegal'in sol açığı Ismaila Sarr, Mısır'ın sol beki Karim Hafez ve Ramadan Sobhi, Gana'nın ön liberosu Ebenezer Ofori ve Schalke A takımına bu sezon yükselen Bernard Tekpetey'i yakından izlediği bildirildi. Scoutlar turnuva sonrası yönetime rapor sunacak.
Galatasaraylı isimlerin, Fas Milli Takımı'ndan 192'lik forvet oyuncusu Youssef En-Nesyri, Cezayir'den İsmael Bennacer, Kamerun'dan forvet oyuncusu Christian Bassogog, Senegal'in sol açığı Ismaila Sarr, Mısır'ın sol beki Karim Hafez ve Ramadan Sobhi, Gana'nın ön liberosu Ebenezer Ofori ve Schalke A takımına bu sezon yükselen Bernard Tekpetey'i yakından izlediği bildirildi. Scoutlar turnuva sonrası yönetime rapor sunacak.
- 19 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Coşkulu karşılama
Toplam 2
Yorum
Zekeriya Ersun gider sorun biter. Baska bir antröner ondan daha mi kötü yapardi yada yapti? Nedense yerli antrönerlere sifir tolerans.
- Ersun Yanal'dan maç sonrası açıklama
Toplam 30
Yorum
izmir hala takım olmamız lazım diyor biri şuna hatırlatsın takımı taraftarlar yapmayacaksın yapamıyorsan defol git.
- Martin Caceres İstanbul'a geldi
Toplam 15
Yorum
bordo zoruna gittiği değirmenden sorusundan belli bence asıl sen anlamamışsın
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