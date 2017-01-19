 Afcon’a sıkı takip – Fotomaç – 19 Ocak 2017
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    19 Ocak 2017, Perşembe
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    Afcon’a sıkı takip

    Afcon’a sıkı takip

    Sarı-kırmızılılar, 'da yıldız avında...

    'ın scout ekibi Afrika Kupası'na çıkartma yaptı. Gabon'da devam eden turnuvaya iki yetkili gönderen sarı-kırmızılılar, 2017'de parlayacak isimleri temsil edecek ve bir transfer portföyü oluşturacak.

    Galatasaraylı isimlerin, Fas Milli Takımı'ndan 192'lik forvet oyuncusu Youssef En-Nesyri, Cezayir'den İsmael Bennacer, Kamerun'dan forvet oyuncusu Christian Bassogog, Senegal'in sol açığı Ismaila Sarr, Mısır'ın sol beki Karim Hafez ve Ramadan Sobhi, Gana'nın ön liberosu Ebenezer Ofori ve Schalke A takımına bu sezon yükselen Bernard Tekpetey'i yakından izlediği bildirildi. Scoutlar turnuva sonrası yönetime rapor sunacak.
    1. 19 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:07
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