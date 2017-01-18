 Voleybolda rakip Azores – Fotomaç – 18 Ocak 2017
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    18 Ocak 2017, Çarşamba
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    Voleybolda rakip Azores

    Voleybolda rakip Azores
    Voleybol Erkekler Challenge Kupası 8'li final ilk maçında , Portekiz'in Fonte Bastardo Azores takımına konuk olacak. Bugün Praia de Vitoria'da oynanacak mücadele TSİ 23.30'da başlayacak.
    1. 18 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:37
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