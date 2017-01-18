Voleybolda rakip Azores
Voleybol Erkekler Challenge Kupası 8'li final ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Portekiz'in Fonte Bastardo Azores takımına konuk olacak. Bugün Praia de Vitoria'da oynanacak mücadele TSİ 23.30'da başlayacak.
- 18 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İdeye’den yeşil ışık
Toplam 6
Yorum
ababa DEM BA BA ve GOMESİ UNUTTURUR....Kalan17 Maçta GOL KRALI OLUR..SEYREDENLER BİLİR en az 20 GOL ATAR.Menejeri MENDES DEĞİLSE ALMAZ BİZİMKİLER.
- 'Hepiniz tetikçisiniz'
Toplam 85
Yorum
fener yuh ulan körmüsün penaltı değil diyorsun
- Barcelona tek başına Süper Lig'i geçti!
Toplam 4
Yorum
fakirrrrrr aynen dun osmanlı bjk maçındaydım bilet fiyatı 65 lira o stada gitmk ayrı bir zulum yani bir maça gitmek 100 lira butrbun dolmazzzzzz
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