 Tüm gelir şehidimize – Fotomaç – 18 Ocak 2017
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    18 Ocak 2017, Çarşamba
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    Tüm gelir şehidimize

    Tüm gelir şehidimize

    Tribünler doldu, geliri şehidimiz ’in ailesine bırakıldı. “Cennette arttı Gakgoşlar, vatan sana minnettar” pankartı açıldı.

    İzmir'de son kurşununa kadar kahramanca savaşıp ardından şehit düşen Elazığlı şehit polisimiz Fethi Sekin dünkü maçta da anıldı. Önce Galatasaray yönetimi, Sekin'in mezarını ziyaret edip dualar okudu. Oğlu ve diğer şehit çocukları da maça geldi. Tribünlerde "Cennette arttı Gakgoşlar, vatan sana minnettar" pankartı açıldı. Dünkü maçın tüm geliri 'in ailesine bırakıldı. Dünkü maçı izlemek için 5 bini aşkın seyirci tribünlere geldi.



    KAPTANDAN OĞLUNA FORMA
    Kaptanı 63. dakikada yerini Birhan Vatansever'e bıraktı. Cimbom'un kaptanı formasını şehit polisimiz Fethi Sekin'in oğlu Tolunay Sekin'e armağan etti.

    1. 18 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:10
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