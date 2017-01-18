Tüm gelir şehidimize
Tribünler doldu, geliri şehidimiz Fethi Sekin’in ailesine bırakıldı. “Cennette arttı Gakgoşlar, vatan sana minnettar” pankartı açıldı.
İzmir'de son kurşununa kadar kahramanca savaşıp ardından şehit düşen Elazığlı şehit polisimiz Fethi Sekin dünkü maçta da anıldı. Önce Galatasaray yönetimi, Sekin'in mezarını ziyaret edip dualar okudu. Oğlu Tolunay Sekin ve diğer şehit çocukları da maça geldi. Tribünlerde "Cennette arttı Gakgoşlar, vatan sana minnettar" pankartı açıldı. Dünkü maçın tüm geliri Fethi Sekin'in ailesine bırakıldı. Dünkü maçı izlemek için 5 bini aşkın seyirci tribünlere geldi.
KAPTANDAN OĞLUNA FORMA
Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan 63. dakikada yerini Birhan Vatansever'e bıraktı. Cimbom'un kaptanı formasını şehit polisimiz Fethi Sekin'in oğlu Tolunay Sekin'e armağan etti.
KAPTANDAN OĞLUNA FORMA
Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan 63. dakikada yerini Birhan Vatansever'e bıraktı. Cimbom'un kaptanı formasını şehit polisimiz Fethi Sekin'in oğlu Tolunay Sekin'e armağan etti.
- 18 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İdeye’den yeşil ışık
Toplam 6
Yorum
ababa DEM BA BA ve GOMESİ UNUTTURUR....Kalan17 Maçta GOL KRALI OLUR..SEYREDENLER BİLİR en az 20 GOL ATAR.Menejeri MENDES DEĞİLSE ALMAZ BİZİMKİLER.
- 'Hepiniz tetikçisiniz'
Toplam 85
Yorum
fener yuh ulan körmüsün penaltı değil diyorsun
- Barcelona tek başına Süper Lig'i geçti!
Toplam 4
Yorum
fakirrrrrr aynen dun osmanlı bjk maçındaydım bilet fiyatı 65 lira o stada gitmk ayrı bir zulum yani bir maça gitmek 100 lira butrbun dolmazzzzzz
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