 Titi’yi heyecan bastı – Fotomaç – 18 Ocak 2017
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    18 Ocak 2017, Çarşamba
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    ’yi heyecan bastı

    Titi’yi heyecan bastı

    Galatasaray'ın stoper adayları arasına giren 'nin gözü yönetiminde...

    Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı futbolcunun, Galatasaray formasını giyme fırsatını kaçırmak istemediği ve 'ya da bu görüşünü ilettiği ifade edildi. Cimbom'un 28 yaşındaki oyuncu için 1 milyon euro ödemeye hazır olduğu ifade edilmişti.
    1. 18 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:50
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