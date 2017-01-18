 Son samuray Lukas Podolski – Fotomaç – 18 Ocak 2017
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    18 Ocak 2017, Çarşamba
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    Son samuray

    Son samuray Lukas Podolski

    Vissel Kobe’nin Alman yıldıza 3. kez talip olduğu ifade edilirken Podolski’ye yıllık 8 milyon euro ödemeye hazır olduğu öğrenildi. G.Saray’a da 5 milyon euro önerecek.

    Çin takımlarının kıskacında olduğu belirtilen Lukas Podolski, tam 'Galatasaray'da kaldı' denirken 'Japonya'ya gidiyor' haberleri patladı. Almanya'nın Bild gazetesi, Vissel Kobe'nin Poldi'yi kadrosuna katmak istediğini açıklarken bu haberle ilgili detaylara Türk spor basının bir numarası FOTOMAÇ ulaştı.

    Yıldız futbolcuyu, Japonya'ya götürmekte kararlı görünen ve son 3 yılda 3. kez Podolski'nin kapısını çalan Vissel Kobe'nin oyuncunun menajeri Touihri ile yaptığı görüşmede yıllık 8 milyon euro teklif ederek baş döndürücü bir öneride bulunduğu bildirildi. Touihri, ayrıca Galatasaray kulübü yöneticileriyle yaptığı görüşmede Kobe'nin 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Podolski için 5 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğunu bildirdi.

    "Lukas Podolski ve Wesley Sneijder için Çin takımlarından teklif bekliyoruz" diyen Başkan Dursun Özbek'in şimdi Japonya'dan gelecek resmi başvuruyu beklediği öğrenildi.

    2.5 MİLYON EURO'YA ALDI
    31 yaşındaki kariyerine Köln altyapısında başladı. Bayern Münih, Arsenal ve Inter gibi takımlarda forma giyen Alman yıldız, 2015'te 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer oldu. Podolski, bu sezon forma giydiği 13 resmi maçta 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

    KÖLN'DEN KOPAMIYOR
    Konya maçı sonrası konuşan Levent Nazifoğlu, "Artık Çin'den gelecek olan tekliflerle ilgilenmiyoruz. Podolski bizimle devam edecek" demişti. Ancak forvet almak isteyen Galatasaray'ın zamanının büyük bölümünü Köln'de geçiren Podolski'yi gönderebileceği belirtiliyor.
    1. 18 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 08:36
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