 Podolski’den iyisi yok – Fotomaç – 18 Ocak 2017
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    18 Ocak 2017, Çarşamba
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    Podolski’den iyisi yok

    Podolski’den iyisi yok
    Alman Panzeri, Galatasaray'a transfer olduğundan beri takımın gole en çok etki eden ismi. Dün iki kez ağları sarsan Lukas Podolski 25 gol attı, 13 asist yaptı. Toplamda 38 gole direkt etkisi oldu.
    1. 18 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:52
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