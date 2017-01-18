Listeye yeni bir isim eklendi
G.Saray'ın stoper listesi adeta baş döndürüyor. Son olarak Gil menajerler tarafından listeye dahil edilmiş ve Guangzhou'ya kiralama teklifi yapıldığı ileri sürülmüştü. Ardından da Titi ismi ortaya çıktı. Fakat adaylar bitmek bilmiyor. Galatasaray'ın Valencia'da oynayan Aderlan Santos için de bir ön görüşme yaptığı bildirildi. Cimbom'un, Valencia'da forma bulamayan Aderlan'ın şartlarını öğrenmek için temasa geçtiği ifade edildi.
- 18 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İdeye’den yeşil ışık
Toplam 6
Yorum
ababa DEM BA BA ve GOMESİ UNUTTURUR....Kalan17 Maçta GOL KRALI OLUR..SEYREDENLER BİLİR en az 20 GOL ATAR.Menejeri MENDES DEĞİLSE ALMAZ BİZİMKİLER.
- 'Hepiniz tetikçisiniz'
Toplam 85
Yorum
fener yuh ulan körmüsün penaltı değil diyorsun
- Barcelona tek başına Süper Lig'i geçti!
Toplam 4
Yorum
fakirrrrrr aynen dun osmanlı bjk maçındaydım bilet fiyatı 65 lira o stada gitmk ayrı bir zulum yani bir maça gitmek 100 lira butrbun dolmazzzzzz
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