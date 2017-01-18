Listeye yeni bir isim eklendi

G.Saray'ın stoper listesi adeta baş döndürüyor. Son olarak Gil menajerler tarafından listeye dahil edilmiş ve Guangzhou'ya kiralama teklifi yapıldığı ileri sürülmüştü. Ardından da Titi ismi ortaya çıktı. Fakat adaylar bitmek bilmiyor. Galatasaray'ın Valencia'da oynayan Aderlan Santos için de bir ön görüşme yaptığı bildirildi. Cimbom'un, Valencia'da forma bulamayan Aderlan'ın şartlarını öğrenmek için temasa geçtiği ifade edildi.