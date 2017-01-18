Hamit patlaması
Bandırma, Süper Lig takımlarını ateşledi.
Hamit Altıntop'un TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'un transfer listesine girmesi Süper Lig ekiplerini de ateşledi. Bandırmaspor'un teklifinin ardından Süper Lig temsilcilerinden Çaykur Rizespor'un yıldız oyuncuya 500 bin euro teklif ettiği ileri sürüldü. Akhisar Belediyespor ile Antalyaspor'un da yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladığı bildirildi.
NERDEN NEREYE!
Schalke, Bayern ve Real Madrid'de üst düzey futbol oynayan Hamit Altıntop, Galatasaray'a 3.5 milyon euro'ya transfer olmuştu. Ancak beklentileri karşılayamayınca sözleşmesi feshedilmişti.
NERDEN NEREYE!
Schalke, Bayern ve Real Madrid'de üst düzey futbol oynayan Hamit Altıntop, Galatasaray'a 3.5 milyon euro'ya transfer olmuştu. Ancak beklentileri karşılayamayınca sözleşmesi feshedilmişti.
- 18 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İdeye’den yeşil ışık
Toplam 6
Yorum
ababa DEM BA BA ve GOMESİ UNUTTURUR....Kalan17 Maçta GOL KRALI OLUR..SEYREDENLER BİLİR en az 20 GOL ATAR.Menejeri MENDES DEĞİLSE ALMAZ BİZİMKİLER.
- 'Hepiniz tetikçisiniz'
Toplam 85
Yorum
fener yuh ulan körmüsün penaltı değil diyorsun
- Barcelona tek başına Süper Lig'i geçti!
Toplam 4
Yorum
fakirrrrrr aynen dun osmanlı bjk maçındaydım bilet fiyatı 65 lira o stada gitmk ayrı bir zulum yani bir maça gitmek 100 lira butrbun dolmazzzzzz
Hamit patlaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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