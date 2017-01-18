 Hamit patlaması – Fotomaç – 18 Ocak 2017
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    18 Ocak 2017, Çarşamba
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    Hamit patlaması

    Hamit patlaması

    Bandırma, Süper Lig takımlarını ateşledi.

    'un takımlarından 'un transfer listesine girmesi Süper Lig ekiplerini de ateşledi. Bandırmaspor'un teklifinin ardından Süper Lig temsilcilerinden Çaykur Rizespor'un yıldız oyuncuya 500 bin euro teklif ettiği ileri sürüldü. Akhisar Belediyespor ile Antalyaspor'un da yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladığı bildirildi.

    NERDEN NEREYE!
    Schalke, Bayern ve Real Madrid'de üst düzey futbol oynayan Hamit Altıntop, Galatasaray'a 3.5 milyon euro'ya transfer olmuştu. Ancak beklentileri karşılayamayınca sözleşmesi feshedilmişti.
    1. 18 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:51
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