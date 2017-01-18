Eren-Podolski Cimbom 4'ledi
Forvetler 2'şer gol attı, sarı-kırmızılılar 3 puana uzandı. Son 3 sezonun kupa şampiyonu Galatasaray, Elazığspor engelini süper golcüleri ile aştı. 8 puana ulaşan Aslan, TT Arena’da 24Erzincanspor’a yenilmezse bir üst tura yükselecek.
Ziraat Türkiye Kupası'na 3 yıldır ambargo koyan sarı- kırmızılılar için bu sezon iyi başlamamıştı. 4 maç sonunda 5 puanı bulunan Cimbom, dün Elazığspor ile deplasmanda karşılaştı. Aslan maçta adeta golle başladı. Dakikalar 9'u gösterirken Yasin Öztekin yere düşünce top Lukas Podolski'nin önünde kaldı, Alman yıldız da mermi gibi vurup takımını 1-0 öne geçirdi. Devre bu sonuçla tamamlandı. Oyunun kontrolünü elinde tutan sarı-kırmızılılar 2. yarı farkı açtı. 59 ve 74. dakikalarda Eren Derdiyok'un golleriyle skor bir anda 3-0 oldu. 84. dakikada Timur'un penaltısıyla fark 2'ye inerken 90'da Poldi bir kez daha sahne aldı ve 4-1'lik skorla Cimbom 3 puanı kaptı.
Puanını 8'e yükselten Aslan gruptan çıkmaya çok yaklaştı. Son maçta evinde 24Erzincanspor'a yenilmezse adını bir üst tura yazdıracak.
RAKİP BAŞAKŞEHİR
Cimbom gruptan çıkmayı başarırsa bir sonraki rakibi büyük ihtimalle F Grubu'nun 12 puanlı lideri Medipol Başakşehir olacak. Takipçileri Göztepe ve Sivas 6'şar puanda.
REYİZ'E MÜTHİŞ TEZAHÜRAT
Sabri Sarıoğlu'na Elazığ'da ilgi büyüktü. Ev sahibi ekibin taraftarları ısınmada "Sabri Reyiz" diye bağırdılar. Tecrübeli oyuncu da tribünleri selamladı. Kan hastası Nurçin Arlı da 15 dakikayı ambulansta izledi.
SOL STOPERDE CAROLE
Teknik direktör Jan Olde Riekerink eksikler nedeniyle Lionel Carole'ü sol stoperde oynattı. Partneri Ahmet Çalık oldu. Sol bekte ise Norveçli futbolcu Martin Linnes başarıyla oynadı.
'DAHA ÇOK ATARDIK'
Aslan'da teknik direktör Jan Olde Riekerink 4-1'lik Elazığ galibiyeti sonrası şunları söyledi: Kazandığımız için mutluyum. İyi oynadık. Daha fazla gol atabilirdik. Ahmet Çalık'tan çok memnunum. Karakterli bir futbolcu. Milli takım oyuncusu, kalitesi tartışılmaz. Podolski için söylentiler var. Bu normal. Ama o burada ve kalbini sahaya koyuyor.
SNEİJDER YİNE SARARDI
Konya maçında itirazdan sarı kart gördüğü için Nigel de Jong, Hakan Balta ve Fernando Muslera gibi İstanbul'da bırakılmayan Wesley Sneijder dün 75. dakikada oyuna girdi. Ancak Hollandalı yine sarı kart gördü.
CENK'TEN FEDAKARLIK
Aslan'da Fernando Muslera, İstanbul'da bırakılmıştı. Yerine Cenk Gönen forma giydi. 2 hafta önce menisküs yırtığından ameliyat geçiren tecrübeli eldiven dün fedakarlık yaparak kaleyi devraldı.
Savaş ÇORLU
Puanını 8'e yükselten Aslan gruptan çıkmaya çok yaklaştı. Son maçta evinde 24Erzincanspor'a yenilmezse adını bir üst tura yazdıracak.
RAKİP BAŞAKŞEHİR
Cimbom gruptan çıkmayı başarırsa bir sonraki rakibi büyük ihtimalle F Grubu'nun 12 puanlı lideri Medipol Başakşehir olacak. Takipçileri Göztepe ve Sivas 6'şar puanda.
REYİZ'E MÜTHİŞ TEZAHÜRAT
Sabri Sarıoğlu'na Elazığ'da ilgi büyüktü. Ev sahibi ekibin taraftarları ısınmada "Sabri Reyiz" diye bağırdılar. Tecrübeli oyuncu da tribünleri selamladı. Kan hastası Nurçin Arlı da 15 dakikayı ambulansta izledi.
SOL STOPERDE CAROLE
Teknik direktör Jan Olde Riekerink eksikler nedeniyle Lionel Carole'ü sol stoperde oynattı. Partneri Ahmet Çalık oldu. Sol bekte ise Norveçli futbolcu Martin Linnes başarıyla oynadı.
'DAHA ÇOK ATARDIK'
Aslan'da teknik direktör Jan Olde Riekerink 4-1'lik Elazığ galibiyeti sonrası şunları söyledi: Kazandığımız için mutluyum. İyi oynadık. Daha fazla gol atabilirdik. Ahmet Çalık'tan çok memnunum. Karakterli bir futbolcu. Milli takım oyuncusu, kalitesi tartışılmaz. Podolski için söylentiler var. Bu normal. Ama o burada ve kalbini sahaya koyuyor.
SNEİJDER YİNE SARARDI
Konya maçında itirazdan sarı kart gördüğü için Nigel de Jong, Hakan Balta ve Fernando Muslera gibi İstanbul'da bırakılmayan Wesley Sneijder dün 75. dakikada oyuna girdi. Ancak Hollandalı yine sarı kart gördü.
CENK'TEN FEDAKARLIK
Aslan'da Fernando Muslera, İstanbul'da bırakılmıştı. Yerine Cenk Gönen forma giydi. 2 hafta önce menisküs yırtığından ameliyat geçiren tecrübeli eldiven dün fedakarlık yaparak kaleyi devraldı.
Savaş ÇORLU
- 18 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İdeye’den yeşil ışık
Toplam 6
Yorum
ababa DEM BA BA ve GOMESİ UNUTTURUR....Kalan17 Maçta GOL KRALI OLUR..SEYREDENLER BİLİR en az 20 GOL ATAR.Menejeri MENDES DEĞİLSE ALMAZ BİZİMKİLER.
- 'Hepiniz tetikçisiniz'
Toplam 85
Yorum
fener yuh ulan körmüsün penaltı değil diyorsun
- Barcelona tek başına Süper Lig'i geçti!
Toplam 4
Yorum
fakirrrrrr aynen dun osmanlı bjk maçındaydım bilet fiyatı 65 lira o stada gitmk ayrı bir zulum yani bir maça gitmek 100 lira butrbun dolmazzzzzz
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