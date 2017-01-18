 Çalık hatasızdı – Fotomaç – 18 Ocak 2017
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    18 Ocak 2017, Çarşamba
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    Çalık hatasızdı

    Çalık hatasızdı
    Cimbom'un yeni transferi , ligdeki Konya maçının son anlarında oyuna dahil olmuştu. Dün Elazığspor ile oynanan kupa karşılaşmasına 11'de başladı. 22 yaşındaki stoper hatasız bir performans sergiledi. Çalık, 83 kez topla buluşup 68 isabetli pas yolladı. 4 şutu engelledi, 3 top çaldı.
    1. 18 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:13
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