Bedimo'nun yerine Carole
Lyon’un ardından Bedimo’nun yerini doldurmak isteyen Marsilya’nın da Carole’u listesine dahil ettiği ifade edildi.
Marsilya'nın sakatlanan Henri Bedimo'nun yerini doldurmak için harekete geçtiği belirtilirken Galatasaray'da forma giyen Lionel Carole'ün de adaylar arasında yer aldığı belirtildi. Fransız basını, Carole'ün diğer isimlere göre daha ilginç ve ucuz profilde bir oyuncu olduğunu vurgularken; genç futbolcunun değerinin 3.5 milyon euro olduğu hatırlatıldı.
Marsilya'nın ilgilendiği diğer isimlerin ise; Deportivo Alaves'de kiralık olarak forma giyen Atletico Madridli Theo Hernandez, PSV'de oynayan Jetro Willems, Aston Villa'nın sol beki Jordan Amavi ve Wolfsburg'un yıldız sol beki Ricardo Rodriguez olduğu belirtildi.
Marsilya'nın ilgilendiği diğer isimlerin ise; Deportivo Alaves'de kiralık olarak forma giyen Atletico Madridli Theo Hernandez, PSV'de oynayan Jetro Willems, Aston Villa'nın sol beki Jordan Amavi ve Wolfsburg'un yıldız sol beki Ricardo Rodriguez olduğu belirtildi.
- 18 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:36
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İdeye’den yeşil ışık
Toplam 6
Yorum
ababa DEM BA BA ve GOMESİ UNUTTURUR....Kalan17 Maçta GOL KRALI OLUR..SEYREDENLER BİLİR en az 20 GOL ATAR.Menejeri MENDES DEĞİLSE ALMAZ BİZİMKİLER.
- 'Hepiniz tetikçisiniz'
Toplam 85
Yorum
fener yuh ulan körmüsün penaltı değil diyorsun
- Barcelona tek başına Süper Lig'i geçti!
Toplam 4
Yorum
fakirrrrrr aynen dun osmanlı bjk maçındaydım bilet fiyatı 65 lira o stada gitmk ayrı bir zulum yani bir maça gitmek 100 lira butrbun dolmazzzzzz
Bedimo'nun yerine Carole haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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