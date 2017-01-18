 Aslan, Avrupa sınavında – Fotomaç – 18 Ocak 2017
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    18 Ocak 2017, Çarşamba
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    Aslan, Avrupa sınavında

    Aslan, Avrupa sınavında
    , FIBA Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında bugün deplasmanda Macaristan'ın PEAC Pecs takımıyla karşılaşacak. Macaristan'ın Pecs kentinde oynanacak maç, TSİ 20.00'de başlayacak.
    1. 18 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:36
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