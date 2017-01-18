Affedilen Yasin 11’de
Tuzla maçı sonrası kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin yine kupa mücadelesiyle sahalara döndü. Elazığ'a karşı 11'de başlayan tecrübeli futbolcu devrede yerini Garry Rodrigues'e bıraktı. Yasin maç öncesi "Her gol attığımda zam istemedim" açıklaması yaptı.
- 18 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İdeye’den yeşil ışık
Toplam 6
Yorum
ababa DEM BA BA ve GOMESİ UNUTTURUR....Kalan17 Maçta GOL KRALI OLUR..SEYREDENLER BİLİR en az 20 GOL ATAR.Menejeri MENDES DEĞİLSE ALMAZ BİZİMKİLER.
- 'Hepiniz tetikçisiniz'
Toplam 85
Yorum
fener yuh ulan körmüsün penaltı değil diyorsun
- Barcelona tek başına Süper Lig'i geçti!
Toplam 4
Yorum
fakirrrrrr aynen dun osmanlı bjk maçındaydım bilet fiyatı 65 lira o stada gitmk ayrı bir zulum yani bir maça gitmek 100 lira butrbun dolmazzzzzz
Affedilen Yasin 11’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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