 Turuncu sitemi – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    Turuncu sitemi

    Turuncu sitemi

    , Hollanda’yı seçmeyen Rodrigues’e gönül koydu.

    Konyaspor maçının ardından herkesin dilinde 'ın yeni transferi Garry Rodrigues var. Hollanda'da doğan ama Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda forma giymeyi tercih eden genç oyuncu, Sneijder'i de büyüledi. 'nın kaptanı, milli takım tercihi yüzünden Rodrigues'e sitem ederken, "Bu yeteneklerinle turuncu formayı giyebilirdin. Şu anda solda sadece Depay var. Yeşil Burun Adaları'nı seçmemiş olsaydın Danny (Blind) seni asla görmezden gelemezdi" diye konuştu.
    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:43
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