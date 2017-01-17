 ‘Tek gol olur’ dedi, bildi! – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    ‘Tek gol olur’ dedi, bildi!

    ‘Tek gol olur’ dedi, bildi!
    'in doğru 'tahmin-analiz' geleneği sürüyor... Hollandalı teknik direktörün, Atiker Konyaspor maçından önce oyuncularına, "Bu karşılaşmada iki gol olma ihtimali çok düşük. Bir golü bulan takım büyük olasılıkla maçı kazanır" dediği ve skoru bildiği öğrenildi. Riekerink, Süper Lig'de ilk yarının son 5 sınavı için de 13 puan hedefi koymuş ve tutturmuştu.
    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:49
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