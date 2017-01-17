Cimbom stopere servet harcadı
Sezon başında Serdar Aziz'i alan, şimdi de Titi'nin peşinde koşan Galatasaray, son 5 yılda savunmaya ciddi anlamda para harcamak zorunda kaldı.
İŞTE O OYUNCULAR:
-Serdar (Bursaspor) 4.5 milyon euro
-Ahmet Çalık (G.Birliği) 2.5 milyon
-Ryan Donk (Kasımapaş) 2.5 milyon euro
-Denayer (M.City) 450 bin euro (Kiralama)
-Chedjou (Lille) 6.3 milyon euro
-Koray (Dortmund) 2.5 milyon euro
-Burdisso (Boca) 150 bin euro (Kiralama)
-Dany (G.Antep) 3.3 milyon euro
-Cris (Lyon) Bedelsiz
- 17 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 02:05
- Kebaplı gönderme
Toplam 24
Yorum
Ispanyol Podolski karakteri bozuk bir oyuncu. Yillar once munih formasi giyerkende mac esnadinda nuri sahine yine boyle terbiyesizlik yapmisti.
- Mehmet Ekici kadro dışı bırakıldı
Toplam 31
Yorum
texasli adamlardaki Fenerbahce kompleksine bak. Besiktasa gitmedin kadro disisin. Oysa ortadaki rakamlar Fenerden yana olmasina ragmen.
- İşte Beşiktaş'ın sayılmayan golü
Toplam 7
Yorum
hahahahhaha korunuyosun gelmişin bide bıdı bıdı yapıyon onların verilmeyen penaltısı nerde takdir haklarının eşit kullanımı nerde tff ile el ele şampion
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