 Cimbom stopere servet harcadı – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Cimbom stopere servet harcadı

    Cimbom stopere servet harcadı

    Sezon başında 'i alan, şimdi de Titi'nin peşinde koşan , son 5 yılda savunmaya ciddi anlamda para harcamak zorunda kaldı.

    5 yılda 9 stoper transfer eden Cimbom, neredeyse her sezon 2 stoper takviyesi yaptı. Bu oyuncular için toplamda 29 milyon 300 bin euro ödendi. Bu dönemde sadece Lyon'dan bedava gelip devre arasında yine bedava giden Cris dışında alınan tüm isimlere ya kiralama bedeli ya da bonservis parası ödendi.

    İŞTE O OYUNCULAR:

    -Serdar (Bursaspor) 4.5 milyon euro
    -Ahmet Çalık (G.Birliği) 2.5 milyon
    -Ryan Donk (Kasımapaş) 2.5 milyon euro
    -Denayer (M.City) 450 bin euro (Kiralama)
    -Chedjou (Lille) 6.3 milyon euro
    -Koray (Dortmund) 2.5 milyon euro
    -Burdisso (Boca) 150 bin euro (Kiralama)
    -Dany (G.Antep) 3.3 milyon euro
    -Cris (Lyon) Bedelsiz
    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:05
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