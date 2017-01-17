 Sıra Volkan Pala ve Adili’de – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    Sıra Volkan Pala ve Adili’de

    Sıra Volkan Pala ve Adili’de
    G.Saray'da yaprak dökümü devam edecek.. Hamit, Cem, Ontivero, Kolbeinn, Emrah, Umut ve Salih'ten sonra bu hafta içinde Endoğan Adili ve Volkan Pala ile de yolları ayrılacak. İki oyuncuya tebliğ yapılacak.
    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:46
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