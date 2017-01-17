Sıra Kupada

5. hafta maçında bu akşam deplasmandaekiplerindenile karşılaşacak. Elazığ Atatürk Stadı'nda saat'te başlayacak mücadeleden naklen yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu olan sarı-kırmızılılar, grupta şu ana kadar 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ederken topladığıpuanla üçüncü sırada yer alıyor. İlk iki şansı tehlikeye giren Cimbom mutlak galibiyet parolası ile sahada yer alacak. Riekerink,durum nedeniylevegibi yıldızlarının büyük bölümünü Elazığ'a götürdü.Hollandalı çalıştırıcının sahaya as oyuncuların ağırlıkta olduğu bir 11 ile çıkması bekleniyor. Grupta oynadığı 4 maçın üçünü kaybeden ve 1 puanla son sırada yer alantur şansı artık çok zor. Anadolu ekibi prestij mücadelesi yapacak.Tuzla ile oynanan kupa maçında gördüğü kırmızı kartın ardından süresiz kadro dışı bırakılıp daha sonra affedilen Yasin Öztekin de Elazığ'a götürüldü. Yıldız oyuncunun en az bir devre forma giymesi bekleniyor.Sarı-kırmızılı ekip son çalışmasını dün Florya'da yaparak hazırlıklarını tamamladı. Serçe parmağı kırık olan ve İstanbul'da bırakılan Muslera'nın yerine bu akşam kalede Cenk olacak. Yeni transfer Ahmet Çalık da ilk 11'de... De Jong, Tolga, Semih, Cavanda ve Sinan ise kadroda yok.