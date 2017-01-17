 Sıra Kupada – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    Sıra Kupada

    Sıra Kupada

    Süper Lig’in 2. yarısına galibiyetle başlayan sarı-kırmızılı ekip, kupada da kazanıp tur kapısını aralamak istiyor. Atv’den naklen yayınlanacak maç için Riekerink asları da kadroya dahil etti.

    , E Grubu 5. hafta maçında bu akşam deplasmanda TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor ile karşılaşacak. Elazığ Atatürk Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak mücadele atv'den naklen yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu olan sarı-kırmızılılar, grupta şu ana kadar 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ederken topladığı 5 puanla üçüncü sırada yer alıyor. İlk iki şansı tehlikeye giren Cimbom mutlak galibiyet parolası ile sahada yer alacak. Riekerink, 'kritik' durum nedeniyle Sneijder, Podolski, Rodrigues ve Selçuk gibi yıldızlarının büyük bölümünü Elazığ'a götürdü.

    PRESTİJ MÜCADELESİ VERECEK
    Hollandalı çalıştırıcının sahaya as oyuncuların ağırlıkta olduğu bir 11 ile çıkması bekleniyor. Grupta oynadığı 4 maçın üçünü kaybeden ve 1 puanla son sırada yer alan Elazığspor'un tur şansı artık çok zor. Anadolu ekibi prestij mücadelesi yapacak.

    YASİN DE GÖTÜRÜLDÜ
    Tuzla ile oynanan kupa maçında gördüğü kırmızı kartın ardından süresiz kadro dışı bırakılıp daha sonra affedilen Yasin Öztekin de Elazığ'a götürüldü. Yıldız oyuncunun en az bir devre forma giymesi bekleniyor.

    ÇALIK 11'DE KALE CENK'İN
    Sarı-kırmızılı ekip son çalışmasını dün Florya'da yaparak hazırlıklarını tamamladı. Serçe parmağı kırık olan ve İstanbul'da bırakılan Muslera'nın yerine bu akşam kalede Cenk olacak. Yeni transfer Ahmet Çalık da ilk 11'de... De Jong, Tolga, Semih, Cavanda ve Sinan ise kadroda yok.





    Savaş ÇORLU
    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:07
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