Sıra Kupada
Süper Lig’in 2. yarısına galibiyetle başlayan sarı-kırmızılı ekip, kupada da kazanıp tur kapısını aralamak istiyor. Atv’den naklen yayınlanacak maç için Riekerink asları da kadroya dahil etti.
PRESTİJ MÜCADELESİ VERECEK
Hollandalı çalıştırıcının sahaya as oyuncuların ağırlıkta olduğu bir 11 ile çıkması bekleniyor. Grupta oynadığı 4 maçın üçünü kaybeden ve 1 puanla son sırada yer alan Elazığspor'un tur şansı artık çok zor. Anadolu ekibi prestij mücadelesi yapacak.
YASİN DE GÖTÜRÜLDÜ
Tuzla ile oynanan kupa maçında gördüğü kırmızı kartın ardından süresiz kadro dışı bırakılıp daha sonra affedilen Yasin Öztekin de Elazığ'a götürüldü. Yıldız oyuncunun en az bir devre forma giymesi bekleniyor.
ÇALIK 11'DE KALE CENK'İN
Sarı-kırmızılı ekip son çalışmasını dün Florya'da yaparak hazırlıklarını tamamladı. Serçe parmağı kırık olan ve İstanbul'da bırakılan Muslera'nın yerine bu akşam kalede Cenk olacak. Yeni transfer Ahmet Çalık da ilk 11'de... De Jong, Tolga, Semih, Cavanda ve Sinan ise kadroda yok.
Savaş ÇORLU
- 17 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 02:07
- Kebaplı gönderme
Toplam 24
Yorum
Ispanyol Podolski karakteri bozuk bir oyuncu. Yillar once munih formasi giyerkende mac esnadinda nuri sahine yine boyle terbiyesizlik yapmisti.
- Mehmet Ekici kadro dışı bırakıldı
Toplam 31
Yorum
texasli adamlardaki Fenerbahce kompleksine bak. Besiktasa gitmedin kadro disisin. Oysa ortadaki rakamlar Fenerden yana olmasina ragmen.
- İşte Beşiktaş'ın sayılmayan golü
Toplam 7
Yorum
hahahahhaha korunuyosun gelmişin bide bıdı bıdı yapıyon onların verilmeyen penaltısı nerde takdir haklarının eşit kullanımı nerde tff ile el ele şampion
Sıra Kupada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.