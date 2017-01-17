Stoper Kasımpaşa'dan!
Ahmet Çalık’a ek olarak bir stoper daha almak isteyen sarı-kırmızılı ekip, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı oyuncuyu kadrosu katmak için görüşmelere başladı.
1 MİLYON EURO ÖNERDİ
Galatasaray'ın en önemli avantajı Titi'nin sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi... Galatasaray formasını giymeyi çok istediği belirtilen 28 yaşındaki futbolcu ile büyük ölçüde anlaşan sarı- kırmızılı yönetim, şimdi Kasımpaşa'yı ikna etmenin yollarını arıyor. Cenk Ergün'ün yarım sezon anlaşması kalan Titi için 1 milyon euro önerdiği öğrenilirken tarafların el sıkışması halinde başarılı futbolcu ile 3.5 yıllık sözleşme yapılacak. Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray, Kasımpaşa'dan son bir yılda Donk ve Eren'in ardından üçüncü oyuncuyu almış olacak.
MAÇ KAÇIRMADI
1.88 boyunda ve 28 yaşında olan Titi, sezonun en istikrarlı oyuncularından birisi olarak göze çarpıyor. 17 lig maçının tamamında 90 dakika forma giyen Brezilyalı savunmacının, Karabük ve Gençlerbirliği'ne birer de golü bulunuyor.
İnternacional'in Nautico, Vasco da Gama ve Bahia'ya kiraladığı Titi, ardından Türkiye'nin yolunu tuttu. İki sezon önce Kasımpaşa'nın bonservissiz kadrosuna kattığı tecrübeli futbolcu, kariyeri boyunca 235 maça çıkarken, 11 gol attı, 2 de asist yaptı.
BİR İDDİA DA ÇİN'DEN
Çin eksenindeki iddialara bir yenisini daha eklendi. Titi üzerinde yoğunlaşan Cimbom'un, Gil (Carlos Gilberto) için de nabız yokladığı ileri sürüldü. Çin'de yeni çıkan yabancı kuralı sonrasında formasını giydiği Shandong'da 4. yabancı konumuna düşen Brezilyalı stoper için kiralama teklifi yapıldığı bildirildi.
Savaş ÇORLU
- 17 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:53
- Kebaplı gönderme
Toplam 24
Yorum
Ispanyol Podolski karakteri bozuk bir oyuncu. Yillar once munih formasi giyerkende mac esnadinda nuri sahine yine boyle terbiyesizlik yapmisti.
- Mehmet Ekici kadro dışı bırakıldı
Toplam 31
Yorum
texasli adamlardaki Fenerbahce kompleksine bak. Besiktasa gitmedin kadro disisin. Oysa ortadaki rakamlar Fenerden yana olmasina ragmen.
- İşte Beşiktaş'ın sayılmayan golü
Toplam 7
Yorum
hahahahhaha korunuyosun gelmişin bide bıdı bıdı yapıyon onların verilmeyen penaltısı nerde takdir haklarının eşit kullanımı nerde tff ile el ele şampion
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