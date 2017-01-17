 Geliri Sekin ailesine – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    Geliri Sekin ailesine

    Geliri Sekin ailesine

    - maçından elde edilecek bilet geliri İzmir’deki terör saldırısında şehit olan polis memuru ’in ailesine bağışlanacak.

    ile Galatasaray arasındaki oynanacak maçının bilet geliri İzmir'deki hain terör saldırısında şehit edilen 'kahraman' polis memuru 'in ailesine bağışlanacak. Elazığspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş, bunun çok güzel bir jest olduğunu dile getirerek, "Ülkesi ve milleti için şehit düşenlerin ailesine sahip çıkılması gerekir. Ne mutlu annesine ve babasına ki bir şehit evladı oldu. İnşallah bir an önce bu terör laneti biter" ifadesini kullandı.

    OĞLUNA G.SARAY'DAN BURS
    Şehit Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin de geçtiğimiz cumartesi akşamı oynanan Atiker Konyaspor-Galatasaray maçını özel davetli olarak tribünden izlemişti. , Burak Tolunay'a eğitim bursu ve altyapıya kaydetme sözü vermişti.

    TARAFTARLARIN İLGİSİ BÜYÜK
    Elazığ Atatürk Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak mücadelenin bilet fiyatları kale arkası 20, maraton 30, kapalı tribün 40 ve VIP 50 TL. Galatasaraylı taraftarlara ayrılan misafir tribün biletleri ise 20 liradan satışa sunulmuştu. 15 bin kapasiteli Atatürk Stadı'nın bu akşam büyük ölçüde dolması bekleniyor.
    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:59
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