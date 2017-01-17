Geliri Sekin ailesine
Elazığspor-Galatasaray maçından elde edilecek bilet geliri İzmir’deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin’in ailesine bağışlanacak.
OĞLUNA G.SARAY'DAN BURS
Şehit Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin de geçtiğimiz cumartesi akşamı oynanan Atiker Konyaspor-Galatasaray maçını özel davetli olarak tribünden izlemişti. Galatasaray, Burak Tolunay'a eğitim bursu ve altyapıya kaydetme sözü vermişti.
TARAFTARLARIN İLGİSİ BÜYÜK
Elazığ Atatürk Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak mücadelenin bilet fiyatları kale arkası 20, maraton 30, kapalı tribün 40 ve VIP 50 TL. Galatasaraylı taraftarlara ayrılan misafir tribün biletleri ise 20 liradan satışa sunulmuştu. 15 bin kapasiteli Atatürk Stadı'nın bu akşam büyük ölçüde dolması bekleniyor.
- 17 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:59
- Kebaplı gönderme
Toplam 24
Yorum
Ispanyol Podolski karakteri bozuk bir oyuncu. Yillar once munih formasi giyerkende mac esnadinda nuri sahine yine boyle terbiyesizlik yapmisti.
- Mehmet Ekici kadro dışı bırakıldı
Toplam 31
Yorum
texasli adamlardaki Fenerbahce kompleksine bak. Besiktasa gitmedin kadro disisin. Oysa ortadaki rakamlar Fenerden yana olmasina ragmen.
- İşte Beşiktaş'ın sayılmayan golü
Toplam 7
Yorum
hahahahhaha korunuyosun gelmişin bide bıdı bıdı yapıyon onların verilmeyen penaltısı nerde takdir haklarının eşit kullanımı nerde tff ile el ele şampion
Geliri Sekin ailesine haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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