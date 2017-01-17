Çin'e değil Japonya'ya gitti!
Alman gazetesi Bild, Galatasaraylı Lukas Podolski'nin Japonya'ya transfer olacağını yazdı.
Devre arasında Galatasaray'dan ayrılıp Çin'e transfer olacağı öne sürülen Lukas Podolski ile yeni bir iddia ortaya atıldı. Almanya'nın Bild Gazetesi, Podolski'nin Japonya'ya transfer olacağını yazdı.
Gazete, 31 yaşındaki Alman forvetin, Japonya'nın Vissel Kobe kulübüyle anlaşmaya vardığını hatta söz konusu transferin kısa süre içinde resmiyete kavuşacağını duyurdu.
Haberde; öne sürülen transferle ilgili herhangi bir rakam belirtilmedi.
- 17 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:46
- Kebaplı gönderme
Toplam 24
Yorum
Ispanyol Podolski karakteri bozuk bir oyuncu. Yillar once munih formasi giyerkende mac esnadinda nuri sahine yine boyle terbiyesizlik yapmisti.
- Mehmet Ekici kadro dışı bırakıldı
Toplam 31
Yorum
texasli adamlardaki Fenerbahce kompleksine bak. Besiktasa gitmedin kadro disisin. Oysa ortadaki rakamlar Fenerden yana olmasina ragmen.
- İşte Beşiktaş'ın sayılmayan golü
Toplam 7
Yorum
hahahahhaha korunuyosun gelmişin bide bıdı bıdı yapıyon onların verilmeyen penaltısı nerde takdir haklarının eşit kullanımı nerde tff ile el ele şampion
Çin'e değil Japonya'ya gitti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.