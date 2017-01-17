Çin'e değil Japonya'ya gitti!

Devre arasında Galatasaray'dan ayrılıp Çin'e transfer olacağı öne sürülen Lukas Podolski ile yeni bir iddia ortaya atıldı. Almanya'nın Bild Gazetesi, Podolski'nin Japonya'ya transfer olacağını yazdı.

Gazete, 31 yaşındaki Alman forvetin, Japonya'nın Vissel Kobe kulübüyle anlaşmaya vardığını hatta söz konusu transferin kısa süre içinde resmiyete kavuşacağını duyurdu.

Haberde; öne sürülen transferle ilgili herhangi bir rakam belirtilmedi.



