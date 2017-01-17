 Burak geri mi dönecek? – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    Burak geri mi dönecek?

    Burak geri mi dönecek?
    Bruma'dan sonra Garry Rodrigues'in de takıma katılmasıyla rahatlayan Jan Olde Riekerink, iki kanat oyuncusuna ayak uydurabilecek hızda bir forvet istedi. Golcü arayan 'ın Beijing Guoan'ın Defoe ile ilgilenmesinin ardından gündemine aldığı iddia edildi.
    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:57
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