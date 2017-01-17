 Bektaş iddialı – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    Bektaş iddialı

    Bektaş iddialı
    Teknik Direktörü , ile oynayacakları kupa maçına kazanmak için çıkacaklarını söyledi. "Bu karşılaşma sonuçta bizim için bir vizyon ve prestij maçı. Bütün Türkiye'nin seyredeceği mücadeleye kazanmak için çıkacağız" diyen Bayram Bektaş, ara transferde güçlendiklerini hangi futbolcusu hazırsa kadroda onu değerlendireceğini kaydetti.
    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:50
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