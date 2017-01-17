 Ağlama Drogba! – Fotomaç – 17 Ocak 2017
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    17 Ocak 2017, Salı
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    Ağlama Drogba!

    Ağlama Drogba!
    Marsilyalı taraftarlar, takıma geri dönmesi gündemde olan 'nın "Yarı fiyatına oynayamam" açıklamasına tepki gösterdi. Mavi-beyazlılar, Monaco ile oynadıkları karşılaşmada tribünlerde, "Drogba, artık Marsilya'yı sevdiğini söylemeyi bırak. Bizim hayatımız boyu elde edemeyeceğimiz parayı sen 1 ayda kazanıyorsun. Ağlama ve Çin'e git" pankartı açtı.
    1. 17 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:48
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