 Sigthorsson: Sözlerim çarpıtıldı – Fotomaç – 16 Ocak 2017
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    16 Ocak 2017, Pazartesi
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    Sigthorsson: Sözlerim çarpıtıldı

    Sigthorsson: Sözlerim çarpıtıldı
    İzlanda basınına, "Galatasaray'a sakat geldim" açıklaması yaptığı iddia edilen Kolbeinn Sigthorsson sözlerinin çarpıtıldığını söyledi. Kulüp Doktoru Yener İnce ile konuşan Sigthorsson "Ben böyle bir şey söylemedim. Milli takım kampında sakatlandım. Ve Galatasaray'da süre alamadan sakatlandım dedim. Ama bu sözüm çarpıtılmış" diye konuştu.
    1. 16 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:53
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