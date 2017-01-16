Sigthorsson: Sözlerim çarpıtıldı

İzlanda basınına, "Galatasaray'a sakat geldim" açıklaması yaptığı iddia edilen Kolbeinn Sigthorsson sözlerinin çarpıtıldığını söyledi. Kulüp Doktoru Yener İnce ile konuşan Sigthorsson "Ben böyle bir şey söylemedim. Milli takım kampında sakatlandım. Ve Galatasaray'da süre alamadan sakatlandım dedim. Ama bu sözüm çarpıtılmış" diye konuştu.