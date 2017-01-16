Semih’te tehlike!
Konya'da sakatlanan Semih Kaya'nın durumu beklenenden daha ciddi olabilir. Tecrübeli stoperin 1 ay sahalardan uzak kalabileceği belirtildi. Riekerink'in, Elazığ maçında forma giymesi beklenmeyen oyuncunun yerine defans ikilisini Hakan-Ahmet Çalık ikilisinden kuracağı kaydedildi.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Nantes'tan Sigthorsson açıklaması
Toplam 3
Yorum
rauf önce selçuktan kurtulun konya bütün atakları onun sayesinde yaptı nasıl maç izliyor bu riekering ve yardımcıları
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Berkay Hayırlı olsun
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Toplam 46
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fenerli sen aziz yıldırımı baştan sona dinlememişsin belli başta adanayı tebrik edip kötü oynadık diyor zaten
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