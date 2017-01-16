 Semih’te tehlike! – Fotomaç – 16 Ocak 2017
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    16 Ocak 2017, Pazartesi
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    Semih’te tehlike!

    Semih’te tehlike!
    Konya'da sakatlanan 'nın durumu beklenenden daha ciddi olabilir. Tecrübeli stoperin 1 ay sahalardan uzak kalabileceği belirtildi. Riekerink'in, Elazığ maçında forma giymesi beklenmeyen oyuncunun yerine defans ikilisini Hakan-Ahmet Çalık ikilisinden kuracağı kaydedildi.
    1. 16 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:55
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