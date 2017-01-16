 Kolombiya'dan ithal golcü – Fotomaç – 16 Ocak 2017
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    16 Ocak 2017, Pazartesi
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    Kolombiya'dan ithal golcü

    Kolombiya'dan ithal golcü

    G.Saray gol sorununu ile çözecek. Sarı-kırmızılı takımın, forması giyen ve 23 maçta 15 gol atarak dikkatleri üzerine çeken genç yetenekle anlaştığı ifade edildi. Transferin 1-2 gün içinde KAP’a bildirileceği belirtiliyor.

    Gençlerbirliği'nden Ahmet Çalık, PAOK'tan Garry Rodrigues'i kadrosuna katan , forvet alarak transferi noktalamaya hazırlanırken Kolombiya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların takımında oynayan 22 yaşındaki Harold Preciado'yu kadrosunu katmaya çok yakın olduğu iddia edildi. Transferle ilgili detay verilmezken, Cali bölgesinin yerel haber siteleri ve muhabirleri transferi duyurdu.

    HEDEF BÜYÜTTÜ
    Genç yıldız 'nun da artık Avrupa'ya gitmek istediği ve büyük hedefleri olan, daha büyük maddi imkanlar sunan Galatasaray'a sıcak baktığı kaydedildi. Preciado'yu sezon boyunca pek çok kulübün gözlemlediği ve performansından etkilendikleri ifade edildi. Geçen sezon Serie A kulübü Pescara'nın almak için çaba gösterdiği ancak alamadığı Preciado'nun bonservis bedelinin 4 milyon euro seviyesinde olduğu belirtilirken Galatasaray'ın bu hafta içinde transferi açıklaması bekleniyor. Cimbom'un bir yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncuya yıllık 2 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.

    DERTLERİ BİTİRECEK
    Harold Preciado, Lukas Podolski'nin sakatlıkları, Eren Derdiyok'un formsuzluğu nedeniyle forvette büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray'ın tam aradığı kaftan... Kaleyi gördüğü anda içinden bir canavar çıkan 22 yaşındaki oyuncu, teknik, atletik ve son vuruşlarda oldukça usta... Ayrıca adam geçme konusunda da hiç mi hiç zorlanmıyor.

    PATO EL YAKIYOR
    Adı Galatasaray ile anılan için 'in istediği ücret belli oldu.Instagram hikaye bölümünden Aslan görseli paylaşan ve sarı- kırmızılı taraftarları heyecanlandıran oyuncunun, bonservisinin 10 milyon euro olduğu bildirildi.
    1. 16 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:07
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