 Kebaplı gönderme – Fotomaç – 16 Ocak 2017
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    16 Ocak 2017, Pazartesi
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    Kebaplı gönderme

    Kebaplı gönderme
    , Spor Toto Süper Lig'de F.Bahçe'nin Adana ile berabere kaldığı maçın ardından sosyal medyadan ezili rakibine göndermede bulundu. Poldi'nin, Adanaspor'un 1 puan aldığı maçın ardından twitter hesabından "Adana Kebap Keyfi" mesajıyla birlikte bir kebap fotoğrafı paylaşı. taraftarı, Alman yıldızın bu paylaşımına kısa sürede büyük ilgi gösterdi.
    1. 16 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:29
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