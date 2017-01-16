Kebaplı gönderme
Lukas Podolski, Spor Toto Süper Lig'de F.Bahçe'nin Adana ile berabere kaldığı maçın ardından sosyal medyadan ezili rakibine göndermede bulundu. Poldi'nin, Adanaspor'un 1 puan aldığı maçın ardından twitter hesabından "Adana Kebap Keyfi" mesajıyla birlikte bir kebap fotoğrafı paylaşı. Galatasaray taraftarı, Alman yıldızın bu paylaşımına kısa sürede büyük ilgi gösterdi.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 3
Yorum
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Toplam 1
Yorum
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Toplam 46
Yorum
fenerli sen aziz yıldırımı baştan sona dinlememişsin belli başta adanayı tebrik edip kötü oynadık diyor zaten
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