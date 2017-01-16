Her dönemin adamı
Sabri, Konya maçında bitmediğini bir kez daha gösterdi.
Galatasaray'da her zaman en çok eleştirilen isim Sabri'dir... Bugüne kadar ne 'Reyiz'liğine de yapılan 'capsler' sayesinde almadığı tepki kaldı. Buna karşılık başarılı oyuncu, 1994 yılında kapısından girdiği Galatasaray'da 23. yılını doldurmaya hazırlanıyor ve zorlu Konyaspor deplasmanında attığı golle Galatasaray'a hayati bir galibiyet getirdi ve bitmediğini bir kez daha gösterdi.
1999-2000 sezonunda beri A takım forması giyen Sabri eleştirilse de sadece 2001-02 sezonunda 11 maç oynadı. Onun dışında kalan tüm sezonlarda 20 maçın üzerinde resmi karşılaşmada forma giydi. Sabri belki son 5 sezonda ilk golünü Konya'ya attı ama Süper Lig'de 2008- 09'dan bu yana asistsiz tamamladığı sezon yok.
Asist açısından en verimli dönemini yaşayan Sabri Sarıoğlu, forma giydiği tüm turnuvalar dahil edildiğinde son iki sezonda toplam 17 asist yaptı.
KALACAK MI?
G.Saray'dan 1 milyon 250 bin euro kazanan Sabri'nin, sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor; yönetimin ne karar vereceği merakla bekleniyor.
15 KUPASI VAR
Sarı-kırmızılı takım ile 6 kez lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli futbolcu, 4 kez Türkiye Kupası, 5 kez de TFF Süper Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.
1999-2000 sezonunda beri A takım forması giyen Sabri eleştirilse de sadece 2001-02 sezonunda 11 maç oynadı. Onun dışında kalan tüm sezonlarda 20 maçın üzerinde resmi karşılaşmada forma giydi. Sabri belki son 5 sezonda ilk golünü Konya'ya attı ama Süper Lig'de 2008- 09'dan bu yana asistsiz tamamladığı sezon yok.
Asist açısından en verimli dönemini yaşayan Sabri Sarıoğlu, forma giydiği tüm turnuvalar dahil edildiğinde son iki sezonda toplam 17 asist yaptı.
KALACAK MI?
G.Saray'dan 1 milyon 250 bin euro kazanan Sabri'nin, sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor; yönetimin ne karar vereceği merakla bekleniyor.
15 KUPASI VAR
Sarı-kırmızılı takım ile 6 kez lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli futbolcu, 4 kez Türkiye Kupası, 5 kez de TFF Süper Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Nantes'tan Sigthorsson açıklaması
Toplam 3
Yorum
rauf önce selçuktan kurtulun konya bütün atakları onun sayesinde yaptı nasıl maç izliyor bu riekering ve yardımcıları
- Başakşehir, Schalke'nin sambacısını aldı
Toplam 1
Yorum
Berkay Hayırlı olsun
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Toplam 46
Yorum
fenerli sen aziz yıldırımı baştan sona dinlememişsin belli başta adanayı tebrik edip kötü oynadık diyor zaten
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